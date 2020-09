Corrientes tendrá 5 días de asueto por un brote de coronavirus

martes, 1 de septiembre de 2020 17:55

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, anunció hoy asueto administrativo y otras medidas para reducir la movilidad en la ciudad capital, con el fin de disminuir la propagación del coronavirus.



Definió la situación como "sumamente crítica" y se refirió a la necesidad de "evitar" la circulación comunitaria.



En conferencia de prensa y tras detallar los números de contagios, que totalizan 119 casos activos de Covid-19, 111 en la capital provincial, el mandatario explicó que "hay focos controlados pero tal vez hay otros que se están viendo". Y concluyó: "Necesitamos quedarnos quietos".



En este marco, dispuso asueto administrativo por cinco días hasta el lunes, con excepción de las actividades esenciales dependientes del Ejecutivo, al que se adhirieron, minutos después, los Poderes Legislativo y Judicial.



También anunció la suspensión del turismo interno, viajes de los capitalinos a otras localidades, el cierre de gimnasios y el de bares y restaurantes que no tengan espacios al aire libre.



Respecto de la actividad comercial, solicitó que los negocios atiendan "en horario corrido de 9 a 17 y al aire libre".



Además, reiteró que el uso del barbijo es "obligatorio" y que efectivos de la Policía controlarán su uso en la vía pública.



Dispuso finalmente restringir permisos de ingreso y egreso a la ciudad de Corrientes y subrayó que sólo estarán habilitados, personal de salud y seguridad, gerentes y dueños de comercios, transportistas y emergencias médicas.



"Lamentablemente no podemos seguir teniendo esta movilidad en Corrientes", remarcó Valdés y pidió "paciencia a los capitalinos por cinco días, para tomar estas medidas que permitan parar la pelota".



Agregó que "son medidas hasta el lunes, para que se queden en sus casas, salgan sólo para comprar provisiones y que este fin de semana no haya reuniones sociales ni familiares, solamente el núcleo conviviente".



Finalmente, Valdés informó que en los últimos días se realizaron 1800 testeos para detectar Covid 19 en Capital.



Tras señalar que la situación en el interior de la provincia "está muy bien", afirmó que el problema se registra en la ciudad de Corrientes. "No nos gusta tomar estas medidas, pero necesitamos bajar el número de contagios".



Valdés encabezó el acto de los anuncios en el Salón Amarillo de la Casa de Gobierno, junto a integrantes del Comité de Crisis de la provincia.