Dolor en la Costa Atlántica: no pudieron salvar a un cachalote varado

sábado, 8 de agosto de 2020 17:50

Un cachalote de unos 15 metros murió hoy tras quedar varado en una playa de la localidad balnearia de Santa Clara del Mar, a unos 20 kilómetros al norte de Mar del Plata, confirmaron expertos de la Fundación Fauna Argentina.



Los profesionales indicaron que el animal fue encontrado pasadas las 9 de hoy por vecinos de Santa Clara del Mar, en el partido de Mar Chiquita.



Y explicaron que se trataba de un ejemplar de cachalote que mide entre 12 y 15 metros de largo, pertenece a la familia de los delfines.



El animal marino quedó varado a unos 20 metros de la costa en el límite con Camet Norte, a escasos kilómetros de Mar del Plata, sobre la ruta interbalnearia 11.



La presencia del cetáceo sobre la costa congregó a casi un centenar de vecinos de esa localidad costera, mientras se puso en marcha por parte de bomberos, policías y expertos en fauna un amplio despliegue para rescatar el cuerpo.



Debido a que es una zona donde es imposible entrar con maquinaria de gran porte, quienes trabajan en el lugar evaluaban las maniobras para la remoción del animal.



El presidente de la fundación Fauna Argentina, Juan Lorenzani, explicó al portal 0223 que tras ingresar al mar para revisar al animal se confirmó que no respiraba y que no se trataba de una ballena, sino de "un cachalote".



"La diferencia es que la ballena tiene una barba que es por donde filtra el alimento mientras que los cachalotes, como son de la familia de los delfines, son odontocetos, es decir, tienen dientes para digerir la comida", añadió.



Y, acotó: "Dos veces me metí al mar para corroborarlo. El animal está en la misma posición, con la boca entreabierta y sin signos vitales" aunque estimaba que al parecer había "llegado vivo" a la costa "por el tipo de marcas que hay en el cuerpo, que son heridas por el fondo rocoso".



Respecto del destino del cuerpo del cachalote, consideró que "lo ideal sería que todo eso después pueda ir al Museo de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia pero veremos qué es lo que se decide".