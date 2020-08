Aumentan entre el 10% y 11% los precios de telefonía e internet desde el 31 de agosto

viernes, 7 de agosto de 2020 16:17

Las tres mayores operadoras de telefonía móvil anunciaron hoy a sus clientes que los precios de sus planes aumentarán entre el 10% y el 11% en promedio a partir del 31 de agosto, fecha en que vencerá el congelamiento acordado con el Gobierno Nacional en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia.



Desde el Ente Nacional de Comunicaciones indicaron que hay negociaciones para minimizar el impacto e incluso lograr una partición del aumento en dos etapas. Las compañías también indicaron a Télam que mantenían la negociación con el Gobierno, pero que el aumento promedio será inferior a la inflación acumulada, no alcanzará a la totalidad de los usuarios y se mantendrá sin costo el acceso a los contenidos educativos.



Ene se sentido, las empresas justificaron la "adecuación" de los precios al consumidor por el aumento de los costos de mantenimiento de infraestructura y servicios de telecomunicaciones y la devaluación del peso en una industria que tiene un alto porcentaje de sus insumos dolarizados.



En el caso de Movistar, anunció un aumento del 10% en el "Plan pospago más representativo", mientras que para los prepago indicaron que en octubre "finalizará la bonificación" que habían implementado en noviembre pasado y que a pedido del gobierno extendieron en marzo. Para la banda ancha fija, según indicó la empresa a Télam, el "aumento promedio" será del 9% y señaló que "no alcanzará a casi la mitad de la base de clientes".



También en septiembre finalizará la bonificación de $104 otorgada para el bono de telefonía fija. Además, mantendrán sin modificaciones los planes inclusivos y planes reducidos, así como la bonificación por tres meses de la actualización en las cuentas para pymes con servicio de banda ancha cuyo tráfico disminuyó un 70% o más.



Por su parte Claro indicó que los planes más económicos no tendrán aumentos, y que el plan reducido se mantendrá en $250 y el inclusivo en $280. En este caso también el aumento promedio será del 10% y para los planes prepagos se activarán los aumentos que fueron suspendidos en marzo pasado.



Personal, en tanto, tiene un aumento promedio del 11% en los servicios móviles (pospago y prepagos) y del 11% en todos sus servicios móviles (prepago, pospago), fijos, TV Paga e internet fija que comenzarán a implementarse. Los precios de los servicios “Reducidos” e “Inclusivos” se mantienen sin modificaciones, según esta compañía.