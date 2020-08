¿Milagro de fe?: una gruta quedó intacta tras un tremendo incendio de pastizales

martes, 4 de agosto de 2020 19:10

Un pequeño altar con una cruz en un campo del pueblo santafesino de Armstrong, fue lo único que no alcanzó a ser quemado por las llamas de un incendio de gran magnitud que destruyó pastizales y alambrados, lo que generó asombro y sorpresa en bomberos y vecinos que calificaron el hecho como "inexplicable" y "milagroso".



El hecho ocurrió ayer, cuando los Bomberos Voluntarios de Armstrong fueron alertados sobre un incendio de pastizales en la Ruta 9 y la Provincial 178, a unos 5 kilómetros de esa localidad del sur santafesino, ubicada a unos 100 kilómetros de Rosario.



El fuego se estaba extendiendo a un campo lindero que tiene un tambo y corrían peligro los animales. Las llamas alcanzaron el metro y medio de altura, y arrasaron con la vegetación y alambrados”, contó a Télam, Sergio Bruno, del cuartel de Bomberos local.



Pero dijo que la sorpresa y conmoción de los servidores públicos, llegó minutos después, tras extinguir el siniestro y cuando se encontraban analizando el origen del incendio, que aseguró, fue “de dimensiones importantes”.



Sin embargo, un pequeño altar con una cruz que un hombre llamado Hugo Romero, levantó junto a un alambrado en homenaje a su hija de 13 años, fallecida en un accidente en la ruta en 1997, había quedado intacto pese a la voracidad del fuego.



“Es inexplicable. El altar, que es una capilla pequeña con una cruz, pintada de blanco, quedó a salvo. Todo el pasto seco que está a su alrededor, quedó sin quemar”, dijo por su parte a Télam el Oficial Principal de los Bomberos de Armstrong, Germán Cechi.



Y añadió: “el fuego estuvo muy cerca, pero el altar pese a ser blanco ni siquiera resultó ahumado ni afectado por las cenizas. Totalmente intacto. Más allá de si uno es religioso, cree o no, esto no tiene explicación para nosotros”, dijo Cechi.



Ante la conmoción que causó el hecho, en la comunidad religiosa y católica de Armstrong, este sábado se rezará un rosario al pie del altar, adelantó el servidor público.



Mientras tanto algunos vecinos y lugareños hablan de un “hecho milagroso” y que el extraño episodio “es un mensaje de Dios, para que todos estemos más unidos”.