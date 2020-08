"Hicieron todo lo que no tienen que hacer": Gerardo Zamora criticó reuniones sociales por brotes de COVID

martes, 4 de agosto de 2020 18:52

El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, señaló que en la provincia, los contagios de coronavirus se producen porque "hay personas que han hecho reuniones sociales", y le pidió a la población que "sea responsable" para evitar la propagación de la enfermedad.



Ante el caso positivo en coronavirus número 41 que se registra en ese distrito, Zamora aseguró que aún "no se sabe si este es un contagio autóctono o importado”, y confirmó que hasta el momento "hay 94 familias aisladas", entre ellas, "dos médicos y dos gendarmes".



“Esta última persona que se contagio hizo todo lo que no tiene que hacer. Con fiebre y síntomas anduvo en asados y reuniones. no se privó de nada. Los contagios vienen por personas que han estado haciendo reuniones sociales”, remarcó el gobernador en una conferencia de prensa.



El gobernador aseguró que su administración tomará "las medidas restrictivas necesarias", aunque "se enojen las persona que le secuestren el auto, los comerciantes que le clausuran el comercio y los políticos que dicen que se violan garantías constitucionales".



Al hacer referencia a esta caso que puso en alerta y movilizó a personal de salud y policial para resguardar a las personas, expresó que no se sabe “dónde se contagió, pero el día 27 se sintió mal y el primer médico le recetó algo y el hombre siguió andando con síntomas".



"Hasta que el domingo cae en el hospital Independencia, algo que no se puede hacer", ya que "cuando alguien se siente con síntomas de Covid-19 (debe) llamar al 107. Que no vaya a buscar un médico amigo, ni siquiera al hospital, debe quedar en su casa aislado”, remarcó.



Además, Zamora agregó: “todavía no sabemos qué hizo durante los 15 días anteriores, porque no nos explica bien”.



“Tuvimos que pedir a la Justicia y por parte de la policía ya se secuestró dos celulares para saber qué hizo” y poder avanzar en la investigación epidemiológica. Es una batalla que debemos llevarla adelante entre todos, es malo la demasiado confianza y bajar la guardia”, reflexionó.



Finalmente pidió "por favor, a todos los santiagueños" que "hagan la vida que están haciendo pero cuidándose, y consideró que "no es necesario hacer reuniones porque están prohibidas", porque “pueden suceder cosas lamentables cuando no hay cuidados”.