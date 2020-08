"El Estado tiene que hacer cumplir la ley", dijo Massa sobre conflicto en Río Negro

lunes, 31 de agosto de 2020 08:40

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, consideró hoy que "si hay gente tomando tierras" en la localidad rionegrina de Villa Mascardi, el Estado "tiene que hacer cumplir la ley".



"El Estado tiene que hacer cumplir la ley y, si hay gente tomando tierras tiene que desalojar", sostuvo Massa, en declaraciones al canal América, al ser consultado sobre la movilización de ayer en Río Negro en contra de las tomas que motivó una denuncia del Ministerio de Seguridad nacional contra los organizadores por la posible "comisión de delitos".



Massa consideró "muy probable" que el Gobierno "evalúe la posibilidad de que a aquel que realice una toma de tierras se le caigan todos los beneficios que da el Estado", en referencia a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), entre otros.



El senador y ex gobernador rionegrino Alberto Weretilneck se mostró hoy crítico de la decisión del Ministerio de Seguridad nacional de denunciar a los organizadores de la marcha y sostuvo que esa medida constituye la "validación de una política que significa que en la Argentina de hoy el Estado te reconoce más por violar la Constitución y las leyes que por cumplirlas".



Al dirigirse a la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, el ex mandatario provincial sostuvo vía Twitter que "no es responsabilizando a la provincia de Río Negro y tratando el conflicto como un tema de delitos menores", sino que el "Gobierno tiene un problema mayor" porque "se debe cumplir la Constitución y las leyes más allá de clases sociales, credos y pertenencias ideológicas".



El Ministerio de Seguridad presentó ayer una denuncia penal ante la Justicia Federal por la "posible comisión de delitos" en la que pudieron incurrir los organizadores de una manifestación que convocaron a marchar armados "en defensa de los vecinos de Villa Mascardi", cercana a la ciudad de San Carlos de Bariloche.



La denuncia, formulada ante la fiscal federal de Bariloche Silvia Little, solicitó que se investigue si los convocantes a un denominado "Banderazo Patriótico" en Villa Mascardi cometieron los delitos de "instigación a cometer delitos", "apología del crimen" y "asociación ilícita".