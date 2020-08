La venta de autos usados cayó 11,5 % en julio por el aislamiento y la falta de unidades

lunes, 3 de agosto de 2020 19:13

La venta de autos usados durante julio ascendió a 147.252 unidades, lo que representó una baja del 11,5 % respecto a igual mes del año pasado, debido a las restricciones al comercio y la falta de vehículos, informó la Cámara del Comercio Automotor (CCA).



Sin embargo, si se lo compara con junio, cuando se vendieron 128.037 unidades, la venta registró una suba del 15,01%, y así en los 7 primeros meses del año se registraron 744.163 unidades, un 24,11% menos que en igual período de 2019 (980.560 vehículos), informó la CCA a través de un comunicado.



El presidente de la Cámara, Alberto Príncipe, explicó que a partir de las cifras de julio “es indudable que la baja del 11,5% interanual estuvo dada, por los primeros 20 días del mes donde estuvieron cerrados los locales en el AMBA, región que representa la mitad de las ventas en el país”.



En ese marco, “los únicos 10 días en que se los comercios de autos usados pudieron trabajar en el AMBA, realizaron operaciones pero no tanto como se pensaba. Hubo muchas consultas pero sobre productos muy específicos”, explicó



Con respecto al interior, “en la mayoría de las provincias las agencias vendieron prácticamente igual volumen que en un buen mes de enero o febrero. Si no se comercializó más es porque ya no quedaba stock”.



Como ocurrió en junio, “se trabajó muy bien los autos seminuevos y en ciertas localidades modelos desde el 2000 en adelante”.



Sin embargo, “la reposición está complicada pero en ciertas provincias es crítica. La gente compra con dólares o efectivo. La entrega del auto usado en las transacciones se ha reducido considerablemente y, además, la gente no financia porque no quiere endeudarse”.



También “está bajando en todo el país la venta clandestina, la venta con ´tachito´ que durante tantos años prolifero en Argentina. La gente se dio cuenta que tiene que recurrir a un negocio establecido por seguridad y garantía en la operación. Esto también contribuye al incremento de ventas en los comercios de autos usados”, concluyó Príncipe.