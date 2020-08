Le hicieron el "cuento del tío" a una anciana: le robaron pesos y 59 mil dólares

sábado, 29 de agosto de 2020 20:21

Una anciana de 82 años fue engañada a través de una llamada telefónica bajo la modalidad “cuento del tío” en un barrio de la ciudad bonaerense de La Plata y sufrió el robo de 59 mil dólares, 80 mil pesos y joyas, informaron fuentes policiales.



Todo comenzó cuando la víctima del engaño, identificada por la Policía como Adela Elena Paoli, recibió un llamado telefónico de una voz femenina que simuló ser su nieta, quien le solicitó que reuniera todo el dinero y objetos de valor que tenía en la casa, ya que su madre era amenazada para que saldara una deuda económica.



Voceros policiales informaron que luego de la comunicación, la anciana reunió unos 59.000 dólares, 80.000 pesos y joyas, y los fue dejando en distintos lugares de la vía pública en la zona de las calles 3 y 54 de la mencionada capital bonaerense, tal como le indicaron en el llamado.



Tiempo después los familiares de la jubilada confirmaron que había sido víctima del “cuento del tío” y que el dinero y las joyas ya habían sido tomados por los delincuentes, quienes esta tarde permanecían prófugos.



"Me estaba por ir a dormir, sonó el teléfono y ahí empezó todo. Yo di el nombre de mi nieta, le dije ´Juli sos vos´ y me hicieron todos los pedidos, me decía que no corte el teléfono y salí tres o cuatro veces para hacer todo lo que me pedían", declaró esta tarde la anciana a la prensa desde la puerta de su casa.



El hecho ocurrió pasada la medianoche y la señora destacó que fue "caminando, primero hasta la puerta" de su casa "y después a algunos lugares más" que le decían, y que luego declaró "ante la policía" y contó "todo tal cual sucedió".