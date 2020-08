Asesinaron a un joven de 20 años de siete balazos

jueves, 27 de agosto de 2020 01:28

Un joven de 20 años fue asesinado de siete balazos esta tarde en la ciudad santafesina de Rosario por dos personas que circulaban en moto y aún no fueron identificadas, informaron fuentes judiciales.



El crimen ocurrió pasadas en Campbell y Olivé, en la zona noroeste de dicha ciudad, añadieron los informantes. La víctima fue identificada por la Policía como Manuel Ojeda, de 20 años, quien recibió siete disparos en su cuerpo. De acuerdo a las primeras averiguaciones, el joven estaba en la vía pública cuando dos personas que se movían en moto pasaron por la zona y le dispararon sin que mediara discusión.



El joven fue llevado en un auto particular hasta el hospital Alberdi de Rosario, el más cercano al lugar del ataque, al que ingresó fallecido, confiaron fuentes del caso. Los médicos que lo revisaron indicaron que el cuerpo presentaba siete heridas de arma de fuego. En el lugar del ataque la Policía recogió cuatro vainas servidas que fueron enviadas a peritar, informó la Unidad de Homicidios Doloso de la Fiscalía Regional Rosario.



Los atacantes no estaban identificados esta noche, aunque testigos del hecho brindaron detalles a los investigadores sobre la motocicleta utilizada en la balacera. Los investigadores descartan un intento de robo, aunque no estaba definido el móvil del ataque criminal.