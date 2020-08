Murió por coronavirus y su nieto advierte que tardaron dos días en conseguir cama

martes, 25 de agosto de 2020 16:54

Un hombre de 84 años que residía en un geriátrico de Mar del Plata falleció en una clínica privada tras haber dado positivo en coronavirus, y su nieto alertó sobre la situación sanitaria de la ciudad al relatar la experiencia "desesperante" que atravesó su familia, que estuvo "dos días para conseguir una cama para internarlo".



Sergio Dell Orco, ex trabajador de obras sanitarias marplatense, murió el lunes último en la Clínica Pueyrredon de la localidad balnearia, una semana después de que se confirmara su contagio de Covid-19, y dos horas después de haber sido internado debido a complicaciones en su cuadro de salud, según confirmaron fuentes sanitarias.



Horas después del fallecimiento, su nieto, Juan Ignacio García (22), publicó un posteo en redes sociales en el que relató las dificultades que encontró su familia en los días previos para lograr que el hombre fuera derivado a una institución privada, desde la residencia de adultos mayores en la que vivía desde hacía dos meses.



"El día de hoy falleció mi abuelo por Covid. Dos días enteros buscando una clínica donde internarlo. La situación fue desesperante: no había ni una cama disponible, los hospitales desbordados de casos. Esto es Mar del Plata hoy. Seamos responsables y cuidémonos entre todos", escribió el joven.



Tras la difusión alcanzada por su mensaje, García explicó hoy en diálogo con Télam: "Ni yo ni mi familia buscamos señalar ni responsabilizar a nadie, sino que decidí contar lo que nos pasó para que la gente tome conciencia de cuál es la situación en la ciudad. Sé que se hizo todo lo posible, pero eso en esta situación es insuficiente".



"Estamos conformes con la respuesta del Estado y de la clínica. Pero desde nuestro caso y en base a lo que vivimos con mi abuelo, quiero apelar a la responsabilidad de la ciudadanía en este momento tan complicado", dijo el joven, un día después de que el intendente local, Guillermo Montenegro, confirmara que en Mar del Plata existe "transmisión comunitaria" del virus.



García, estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Mar del Plata, explicó que su abuelo presentaba un cuadro "frágil", y que tras la confirmación del contagio en coronavirus, la situación "se agravó", hasta que el sábado último la familia consideró que lo conveniente era derivarlo a la Clínica Pueyrredón, donde solía atenderse.



"Presentó un cuadro de anemia y nauseas, y en la clínica nos dijeron que no había camas. Así que lo mantuvieron medianamente estable en el geriátrico. En otras clínicas privadas tampoco había lugar. Intervino también el Municipio, pero en principio no se planteó llevarlo a un hospital público, y recién después de que intervino su médico de cabecera finalmente lo internaron, ya muy descompensado", relató.



García precisó que "dos horas después de la internación", las autoridades del centro de salud privado notificaron el deceso a la familia.



"La clínica siempre nos mantuvo informados, y nos dieron el pésame, pero no pudimos despedirnos en ningún momento. Es una situación muy compleja porque tampoco pudimos velarlo", explicó, y subrayó "la necesidad de visibilizar que esto es lo que está pasando".