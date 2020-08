Cuarto IFE de ANSES: con los nuevos requisitos, ¿se abren las inscripciones?

lunes, 24 de agosto de 2020 00:39

Este lunes comienza el pago del tercer Ingreso Familiar de Emergencia, IFE, para todos aquellos que posean Cuenta Bancaria Única, CBU y de esta manera se empieza a cerrar la etapa que benefició a más de 9 millones de argentinos. Luego se dará inicio a una nueva fase pero esta vez con más restricciones, lo que llevará a que el alcance no sea tan amplio como ocurrió estos meses pasados.

Según difundió ANSES, se podría venir la cuarta edición, estará regida por nuevos requisitos. Esta vez el bono de $10.000 no llegará a todo el mundo y muchos quedarán afuera a partir de las nuevas condiciones que se impondrán para acceder.

A través de la Resolución 16/2020, publicada en este jueves en Boletín Oficial, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social estableció: "A fin de poder fortalecer la llegada de esta prestación excepcional a los sectores más vulnerables, deviene necesario introducir ciertas modificaciones".

Ahora bien, esta actualización de requisitos para acceder al IFE de $10000, ¿anticipa una nueva apertura?

Según indicaron desde Anses el delineamiento de los condiciones se deriva de un cruce de datos de las bases correspondientes, por lo que simplemente se trata de una "aclaración de requisitos". Es decir, por el momento no habrá una nueva etapa de solicitud, ni apertura de inscripciones. Sobre la base de los argentinos que ya lo cobraron se generará el filtro y se aplicará las exclusiones.

De esta forma, las condiciones para perder el beneficio:

1. No deberán estar presos

No habrá bono para los presos. Así lo indicó el Ministerio de Trabajo a través de una resolución que aclara "que las personas privadas de la libertad, bajo cualquier modalidad, no están alcanzadas por las previsiones del Decreto N° 310/2020 y su modificatorio, por no reunir la calidad de destinatarios".

2. No podrán vivir con personas con ingresos

ANSES dispuso que el beneficio se pagará sólo para quienes no conviven con alguien que recibe ingresos de forma regular. "Cuando el o la solicitante tenga menos de 25 años y el domicilio de residencia registrado en la ANSES sea igual al domicilio de sus padres registrado en dicho organismo, el grupo familiar se considerará compuesto por el o la solicitante y sus padres a los efectos de los requisitos y demás condicionalidades establecidas en el presente”, dice la norma.

Esto quiere decir que si una persona de 24 años pide el IFE pero sus padres tienen un trabajo en blanco o alguno de los abuelos con los que convive cobra la jubilación, aunque sea la mínima, no podrá recibir la ayuda.

3. Evaluación patrimonial

Desde un principio, ANSES advirtió que ninguna persona que cuente con una buena situación socioeconómica ni bienes patrimoniales (incluyendo vehículos) puede acceder al IFE. Sin embargo, pese a este requisito, muchos se anotaron y recibieron el beneficio. Por eso ahora cruzará los datos con AFIP para determinar si corresponde o no el pago del beneficio.

4. Los que pierden el cobro de la AUH

Según explicó Clarín, la AUH​ es un beneficio que reciben las personas que están desocupadas, trabajan en negro o cobran menos que el salario mínimo y tienen hijos menores de edad o con alguna discapacidad. Los beneficiarios cuyo hijo menor cumplió 18 años durante la cuarentena, automáticamente dejan de cobrar la AUH. Y perder la AUH puede hacer caer el IFE en el caso de que no cumplan con alguno de los otros requisitos originales para el bono de $ 10.000. Por ejemplo, podrían seguir recibiendo el IFE los desocupados que no cobran seguro de desempleo y no conviven con alguien que tenga un trabajo en blanco o una jubilación o pensión.

5. Los que encuentran trabajo

Si bien es poco probable en el contexto de la cuarentena, existe la posibilidad de que alguno de los beneficiarios del IFE encuentre un empleo en blanco. En ese caso, deja de percibir el beneficio. Lo mismo ocurre si en el transcurso de estos meses empezó a percibir la jubilación.