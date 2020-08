Mar del Plata tuvo más de 100 contagios de coronavirus en un día

domingo, 23 de agosto de 2020 15:08

El partido de General Pueyrredón sumó por primera vez más de 100 nuevos contagios de coronavirus en un mismo día y alcanzó los 2.079 casos desde el inicio de la pandemia, por lo que el Municipio y el Gobierno bonaerense analizaban si es posible continuar en fase 4 en Mar del Plata y el resto del distrito, informaron hoy fuentes comunales.



El último parte de Secretaría de Salud marplatense reportó 103 nuevos infectados en 24 horas, hasta el sábado por la noche, la cifra diaria más alta desde el comienzo de la emergencia sanitaria por Covid-19, y el intendente Guillermo Montenegro mantenía conversaciones desde ayer con el jefe de Gabinete provincial, Carlos Bianco, para evaluar la situación.



Fuentes de la comuna indicaron a Télam que Montenegro y el Ejecutivo bonaerense definirán en las próximas horas si el partido continúa en la fase 4 del aislamiento social, preventivo y obligatorio, o si es necesario retroceder a una instancia con mayores restricciones en algunas actividades y en la circulación de personas.



Con los nuevos 103 contagios, el distrito superó además la barrera de los 2.000 casos, y sumó 2.079, de los cuales 1.346 pacientes se recuperaron y 57 fallecieron.



Hasta el último parte de Salud, el registro de contagios más alto correspondía al viernes 31 de julio, cuando fueron notificados 84 hisopados positivos en 24 horas, con los que el partido sumó entonces 773 casos a lo largo de todo ese mes, un salto importante respecto de los 49 casos registrados durante los cuatro meses anteriores.



Si bien el incremento de los contagios desde julio coincidió con la apertura y flexibilización de nuevas actividades, el Municipio remarcó reiteradas veces que no veía una relación entre ambas cuestiones, y el intendente indicó que "los brotes se dieron en rubros esenciales" -hospitales, geriátricos, empresas pesqueras- que funcionaban desde antes.



En agosto, la curva de contagios tuvo un fuerte incremento: en los primeros 22 días del mes hubo 1.258 nuevos casos, un 63 por ciento más que en todo el mes anterior.



En los últimos siete días, además, el promedio de nuevos casos diarios fue de 77, y en más del 25 por ciento de ellos no pudo establecerse el nexo epidemiológico.



El titular del SAME, Juan Di Mateo, señaló este domingo en declaraciones radiales que "los epidemiólogos informan que hay un alto porcentaje de contagios por reuniones sociales", que no están permitidas en la fase 4.



Desde el inicio de la emergencia sanitaria, la Secretaría de Salud local reportó 57 fallecimientos, y en el último parte ampliado se detalló que 58 camas de terapia intensiva (cerca del 48 por ciento) se encontraban ocupadas "por diferentes patologías", mientras que cinco pacientes de Covid-19 se encontraban con asistencia respiratoria mecánica.