ANSES - AUH, IFE y jubilados: ¿quiénes cobran mañana?

Los jubilados y pensionados con Documento Nacional de Identidad (DNI) finalizado en 9 cuyo haber no supere los $18.952 cobrarán mañana en las sucursales bancarias correspondientes por ventanilla.



Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las mujeres que perciben la Asignación Universal por Embarazo (AUE) con DNI terminado en 9, recibirán mañana el dinero junto al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), a través de su tarjeta de débito.



Además, a los titulares de la AUH con igual terminación de DNI, se le abonará la tarjeta Alimentar.



Las personas que reciben un subsidio para la compra de garrafas por residir en viviendas que no están conectadas a la red de gas natural, con DNI finalizado en 9, tendrán mañana acreditado el beneficio.



Por otra parte, a partir de mañana y hasta el 11 de septiembre próximo, comenzarán a abonarse las Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción) para todas las terminaciones de documento.



La Anses recordó que a partir del martes próximo se iniciará el ciclo de pago del IFE 3 mediante Clave Bancaria Uniforme (CBU), que beneficiará a unas 300.000 personas por día.



Reiteró que los beneficiarios que no poseen tarjeta de débito que, de corresponder, deberán sacar un turno en la entidad bancaria, a fin de evitar demoras en el cobro.