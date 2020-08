Parrilli: "Se oponen a la reforma judicial porque quieren impunidad para Macri"

viernes, 21 de agosto de 2020 11:20

El senador Oscar Parrilli del Frente de Todos dijo que la oposición de Juntos por el Cambio al proyecto de reforma judicial se debe a que "quieren impunidad para Mauricio Macri y sus funcionarios, y que los juzguen jueces amigos". Además, el legislador afirmó que en el dictamen de la iniciativa "no hay ningún artículo contra la libertad de expresión".

En diálogo con El Destape, Parrilli aseveró que con la reforma judicial se están "atacando por todos lados las irregularidades que el macrismo hizo durante su gestión para presionar a jueces, y la oposición al proyecto es porque quieren impunidad para Macri y sus funcionarios".



En tanto, dijo que con la cláusula del artículo 72 inciso E -incluida en el proyecto- los medios de comunicación "saltaron como leche hervida, pero obviamente no hay ninguna limitación y nada que ver con la libertad de expresión". "Lo que les molesta es que se diga y que la sociedad tenga presente que existen presiones de los medios de comunicación, que responden también a interese políticos y económicos", dijo el senador.



"Lo único que estamos haciendo es poner en evidencia eso, y obviamente eso es lo que les duele, que se hable, porque quieren impunidad y que naturalicemos estas conductas", como por ejemplo -dijo- "amenazar a los jueces con mandarlos a hacer escraches a sus casas o que escrachen a sus hijos". Anoche, el oficialismo distribuyó en el Senado el texto del dictamen de reforma del Poder Judicial que quedó en condiciones de ser debatido el próximo jueves en el recinto de sesiones.



La iniciativa lleva las firmas de integrantes del Frente de Todos de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales pero no del interbloque de Juntos por el Cambio, que decidió no acompañar la iniciativa. "La reforma judicial tiene muchas otras cosas, pero esta oposición tan cerrada por parte del macrismo y estos medios de comunicación tiene que ver con que con esta ley estamos terminando con la impunidad a futuro del macrismo", dijo hoy el senador.



Parrilli aseveró que "lo que están buscando es impunidad, y quieren ser juzgados por sus fiscales, jueces y defensores amigos que tienen en la justicia, y que han sido los que nos han perseguido a nosotros durante todo este tiempo". Además, señaló que, dentro de Juntos por el Cambio, "algunos por disciplina partidaria y verticalismo, tienen que aceptar lo que les dice Macri desde una reposera desde la Costa Azul" y agregó que, no obstante ello, está "convencido de que están muy de acuerdo con la reforma".



"Se pueden objetar algunos puntos, pero aquellos senadores que realmente quieren una justicia independiente y que todos seamos juzgados con la misma vara están de acuerdo", agregó el senador.