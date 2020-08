Córdoba: quemaron la camioneta de un bombero porque sospechaban que tenía coronavirus

domingo, 2 de agosto de 2020 17:19

Un bombero voluntario denunció que esta mañana le incendiaron su camioneta en la localidad cordobesa de Villa Santa Cruz del Lago, y adjudicó que el hecho está vinculado a una falsa versión de coronavirus positivo.



Emanuel Gilabert manifestó al sitio web Carlos Paz Vivo que alrededor de las 7 de esta mañana escuchó gritos de familiares y vecinos, y cuando salió de su vivienda vio que su vehículo -una camioneta Ford-100- estaba totalmente quemada.



Asimismo, detalló que hace unos días estuvo aislado en su casa por haber mantenido contacto estrecho con un caso sospechoso de Covid-19, pero que luego los análisis dieron resultado negativo.



“En estos días recibí algunas llamadas y les expliqué a todos que había dado negativo el test de persona con la que había tenido contacto, pero igualmente me pasó esto”, relató el bombero voluntario, quien además realiza tareas como fletero con la camioneta que ahora quedó prácticamente destruida.



Explicó que tras confirmarse que la persona con quien había tenido contacto laboral dio negativo se encerró "por las dudas" en su "departamento y mi madre me dejaba leña en la puerta de la casa porque estos días estuvo muy frío”, en esa población del valle de Punilla y lindante a la ciudad de Villa Carlos Paz.



“No sé cómo se pueden haber enterado. No dijimos nada, le conté solo a mi familia y a la gente del trabajo”, manifestó Gilabert y añadió que “se empezó a correr la bola, nos llamaban por teléfono pero a todos les explicábamos que los contactos habían salido negativo”.



“Mi reflexión es que no sabés si hay que ser consciente y aislarte o salir y no decirle nada a nadie", dijo y agregó que "de esta forma o te mata el virus o te matan la gente mal intencionada”.