Gollan: "La cuarentena logró evitar que el coronavirus avance sin barreras y el sistema colapse"

martes, 18 de agosto de 2020 12:57

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, afirmó que "la cuarentena logró evitar que el coronavirus avance sin barreras y el sistema de salud se colapse", y, de esa manera, no se llegó al extremo "de que la ambulancia no te pueda buscar y te mueras en tu casa".



Durante una conferencia que brindó en La Plata junto al jefe de Gabinete, Carlos Bianco, y al viceministro de Salud, Nicolás Kreplak, Gollan dijo que con las medidas aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuestas por el Gobierno para mitigar la propagación del coronavirus se logró "evitar el colapso" del sistema.



"Una cosa es el sistema de salud en tensión y otra cosa es el colapso del sistema cuando no entra nadie ni en los pasillos y ya nadie te va a buscar a tu casa", explicó y enfatizó que eso es lo que se evitó con la cuarentena. Así, el funcionario hizo un llamado a que los jóvenes tengan una actitud "responsable y solidaria" no sólo "para cuidar a los que sí tienen más riesgo sino porque hay casos de muertos entre gente menor a 60 años".



Al formular un análisis epidemiológico del conjunto del aglomerado del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), describió que en la Ciudad hay 2.458 casos cada 100 mil habitantes, en el primer cordón del conurbano ese número es de 1.390; en el segundo de 1.106 y en el tercero llega a 729. En ese tono, describió que la mortalidad llega en la Ciudad a 569 cada 100 mil habitantes, en el primer cordón del conurbano a 276, en el segundo a 202 y en el tercero a 123.



"No es culpa de un Gobierno de un lado o del otro de la avenida General Paz; es cómo se disemina el virus", recalcó Gollan y vaticinó que, "en algún momento va a empezar a declinar la velocidad de la cantidad de casos en Capital, luego primer cordón, luego segundo y luego tercero". Y agregó que desde la administración bonaerense se trabaja "para minimizar la cantidad de contagios y la velocidad con que se producen los casos para que la enfermedad no avance libremente sin barreras".



Describió que 5.073 equipos de salud ya realizaron en territorio bonaerense unas 1.819.192 de entrevistas "casa por casa con acciones preventivas" y también indicó que "sólo el 14% del total de los contagiados pertenecen a barrios populares (23.613 casos)".



Además, contó que el total de camas de terapia intensiva del sector público y privado ocupadas en el AMBA es del 63% pero remarcó que "hasta hace un mes, la utilización promedio daba 10-11 camas nuevas por día, luego llegó a 21,7 por día entre lo que egresaba e ingresaba y la buena noticia es que bajó a 13 promedio diario".



En ese sentido, manifestó que se trabaja "para seguir ampliando el sistema sanitario, incorporando camas, distribuyendo insumos y equipamientos", apuntó que se realizan unos 9.100 testeos de laboratorio por día y contó que los 55 centros de telemedicina efectúan unas 55.094 llamadas diarias.



Celebró que "gracias a 614 casos de donantes, muchos pacientes no van a terapia porque responden muy bien al plasma o muchos salen antes de la terapia por los buenos resultados que da".



A la vez, Gollan destacó que haya descendido el porcentaje de trabajadores de la salud que se contagian pese a estar "más expuestos y todo el día en contacto con la enfermedad". Por último, se mostró confiado en el avance de las distintas vacunas para hacer frente al Covid-19 y dijo que desde hace al menos dos meses él sostiene que la "ciencia nos daría la respuesta, por lo que había que hacer un esfuerzo con ese horizonte".



"Ahora están las vacunas. Se acaba de patentar la vacuna china que se probó en 580 personas para ver si levantan títulos de anticuerpos y tenemos la vacuna rusa registrada, que está siendo aplicada a una gran parte de la población", relató el ministro. "Estamos confiados en que el año que viene va a haber vacuna. El día que tengamos las millones de dosis que se necesitan, se terminó esta pesadilla", concluyó.