Casi 15.000 alumnos retornaron en Catamarca a las clases presenciales

martes, 18 de agosto de 2020 19:02

Unos 14.938 alumnos, distribuidos en 567 escuelas catamarqueñas, retornaron hoy a las clases presenciales en establecimiento rurales bajo formato de asistencia voluntaria en el nivel primario, secundario y en colegios de jóvenes y adultos, con un acto encabezado por el ministro de Educación, Nicolás Trotta, a través de una teleconferencia con autoridades locales.



Al acto, realizado en la escuela N° 288 Juan Domingo Perón de la localidad de Hualfin, a 350 kilómetros de la capital provincial, asistieron el gobernador Raúl Jalil; el vicegobernador Rubén Dusso, el ministro de Educación, Francisco Gordillo, y la directora del establecimiento, María Salomé Saracho.



En esta primera etapa, regresaron a las aulas en Catamarca alumnos de nivel primario (1° y 6° grado) y secundario (1°, 3° y 5° año), mientras que en un segundo momento, se prevé que retornen 2.073 estudiantes de nivel inicial y 900 de primaria y secundaria de adultos, informó el Ministerio de Educación en un comunicado.



Saracho explicó, en diálogo con Télam, que "los niños que se reincorporaron se mostraron contentos, con nuevas perspectivas, y nuevos desafíos como también lo están todos los docentes".



"No es fácil tomar esta responsabilidad, pero los niños estaban con mucha expectativa de volver a las aulas, de reencontrarse con sus compañeros y docentes. Fue mucho tiempo sin verse, y fue también extraño para ellos", aseguró.



La directora detalló que "la escuela tiene una matrícula de 158 alumnos y hoy se reincorporaron 22 de los sextos grados" y que se verá "la posibilidad de reintegrar los demás grados de acuerdo a cómo resulte con los sextos", afirmó la docente.



Saracho agregó que más adelante "se reincorporarán los alumnos con riesgo, que son aquellos que no pudieron cumplir con las actividades dadas por los docentes durante la cuarentena por distintos motivos".



El sistema de regreso de los alumnos a las escuelas catamarqueñas es presencial y virtual, con asistencia no obligatoria, horario reducido (3 horas), escalonado y progresivo.



El Ministerio de Educación provincial informó que el retorno se realiza bajo el concepto de "burbuja comunitaria" que busca preservar la localidad en la que se encuentren los colegios, del riesgo que podría generar la circulación de docentes y alumnas y alumnos de provincias limítrofes frente a la pandemia.



"Hoy Argentina mira a Catamarca; fueron momentos difíciles para la educación y para el país, pero maestros, docentes y profesores asumieron el compromiso y el desafío de seguir educando a la distancia", sostuvo Trotta durante el acto, realizado por videoconferencia.



El ministro resaltó que "la educación es la principal herramienta de construcción y ruptura de las desigualdades que necesita nuestro país".



Por su parte, el mandatario provincial relevó las dificultades generadas por la pandemia, pero aseguró que las medidas adoptadas están bien encaminadas, y llamó a la unidad y al diálogo para "salir adelante".



Jalil adelantó que el próximo 24 de agosto regresarán a las aulas "con todos los cuidados" los alumnos de las escuelas de período especial, que incluye a las escuelas de la Puna, bajo la modalidad de "burbuja comunitaria, con los alumnos y profesores de esa comunidad", explicó.



El regreso a las clases presenciales en Catamarca se sumó a los más de 20.000 que ya volvieron en las provincias de San Juan y Formosa.



Trotta aseguró que "se volverá a la presencialidad en aquellas regiones donde la situación epidemiológica lo permita" porque es necesario "ser responsables en las decisiones que impactarán en la salud de la comunidad educativa".



Jalil ponderó el trabajo conjunto de Nación y la provincia a través de sus equipos, que están "viviendo momentos muy complejos", y estimó que se tendrá que convivir "con las dos educaciones, la virtual y la presencial, con todos los protocolos correspondientes".



Por último, agradeció al presidente Alberto Fernández y a su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, "por la continuidad del programa de entrega de computadoras a los alumnos que les permite seguir estudiando a distancia como consecuencia de la pandemia".



El Ministerio de Educación catamarqueño indicó que los protocolos para el retorno a las clases presenciales comprende distanciamiento mínimo de dos metros en las aulas, lavado frecuente de manos o el uso de alcohol en gel, utilización del barbijo o tapabocas durante todo el tiempo que dure la permanencia en la escuela, tanto para alumnos como para personal docente y no docente.



Además, indicó que los momentos para la higiene de manos serán antes de salir de casa, al llegar a la escuela, antes y después de los recreos (si los hubiere), antes y después de comer, luego de haber tocado superficies públicas (mostradores, pasamanos, picaportes y barandas, entre otros) y antes y después de ir al baño.