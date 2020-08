Coronavirus en Argentina: con 47 nuevas muertes ya son 5.750 los fallecidos por la pandemia

lunes, 17 de agosto de 2020 10:04

El Ministerio de Salud informó hoy 47 nuevas muertes por coronavirus en el país, por lo que la cantidad de personas fallecidas es 5.750, en tanto el total de casos confirmados asciende a 294.569.

Por su parte, ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, afirmó hoy que "en la última semana" se registró "una tendencia a la disminución de los casos" de coronavirus en la ciudad de Buenos Aires.



"Nos hemos movido de un promedio de 1.200 casos por día a un promedio de entre 900 y 1000 casos por día", precisó en una conferencia de prensa realizada esta mañana en la sede del Gobierno de la Ciudad.



"Cuando uno ve día por día el promedio de los últimos 7 días, se puede ver con mucha claridad" ese descenso, continúo el funcionario, quien señaló que, "después de ese 5, 6 de agosto hasta el día de hoy permanentemente ha disminuido el promedio de casos por día".



A la vez, indicó que durante la semana que comienza hoy se verá "si se confirma o vuelven a retomar los casos, cosas que ya ocurrió en una oportunidad".



En otro orden, en relación a la convocatoria a una protesta esta tarde, el funcionario pidió "que el esfuerzo de la población no corra riesgo por la necesidad de un subgrupo de expresarse" y dijo que, "quien quiera (manifestarse), que lo haga, pero con todos los cuidados correspondientes".



Quirós señaló que "las expresiones populares deben hacerse dentro del contexto que estamos viviendo, con lo cual necesitamos que todo el mundo tome las máximas precauciones para que no empeore la situación epidemiológica".



En este sentido, indicó que hay formas de expresarse con cuidado de la salud pública: "Desde sus casas, dentro de los autos, en lugares donde no se aglomeren, donde haya distanciamiento físico".