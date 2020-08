Caso Facundo: Kicillof aseguró que "no encubrirá a nadie"

lunes, 17 de agosto de 2020 00:00

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aseguró hoy que "no encubrirá" a nadie y que "colaborará con la investigación" sobre la desaparición de Facundo Astudillo Castro, al tiempo que el jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, apoyó al mandatario provincial y aseveró que "gobierne quien gobierne, este tipo de situaciones no deben suceder".



Tras el hallazgo de restos óseos en un curso de agua entre las localidades bonaerenses de General Cerri y Villarino, Kicillof aseguró que "hay que procurar que nadie entorpezca la búsqueda de la verdad". "No vamos a encubrir a nadie y vamos a colaborar con la investigación", aseguró el mandatario provincial en diálogo con CNN Radio.



Kicillof añadió que su gobierno "colabora con la investigación, que está en manos de la Justicia Federal", y sostuvo que tuvo comunicaciones con la madre del joven pero siempre "poniéndose a disposición para que se encuentre la verdad". Sobre el avance de la investigación, aseguró que no tiene acceso al expediente y que, por lo tanto, está "esperando que la Justicia Federal lo resuelva" para "saber qué pasó y actuar en consecuencia".



"Me parece que lo lógico y más humano es que no esté yo interviniendo en la causa. Lo tiene que resolver la Justicia Federal", insistió sobre la investigación. Por su parte, Kirchner sostuvo que confía "plenamente" en Kicillof y su decisión de "no encubrir a nadie", y aseveró que esa actitud significa que "gobierne quien gobierne, este tipo de situaciones no deben suceder".



Además, dijo que deja "un sabor amargo" que algunos sectores quieran comparar el caso de Facundo con la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. "Confío plenamente en Axel; lo conozco, sé como piensa, sé como actúa, sé de su decisión y creo que las palabras de él bastan para entender que este tipo de situaciones, gobierne quien gobierne, no deben suceder", dijo Kirchner en diálogo con la radio AM 750.



El legislador reseñó que "muchas veces ha habido intentos con el tema de Facundo de querer equipararlo al caso de Maldonado y la verdad es que, más allá de las miserabilidades de la política, hay que tener en claro que en este caso, al revés de lo que sucedió con Santiago", hay un Gobierno que "ha articulado todo para la búsqueda".



En ese contexto, señaló las diferencias que la administración macrista tuvo cuando se investigaba la desaparición de Maldonado con respecto a la actitud del Gobierno ante la desaparición de Facundo. "Cuando no pudieron ocultarlo, trataron de mancillar la figura o la vida de Santiago. Entonces, creo que en este caso es totalmente opuesto el comportamiento de quienes tienen que conducir y gobernar a todos los argentinos, piensen como piensen", sentenció.



El legislador recordó además que durante la desaparición de Maldonado "uno podía leer grandes notas en las que decía que estaba en Chile o lo habían visto en un pueblo de Entre Ríos, donde todos se parecían a él o cuestiones así". "En este caso, desde el Gobierno no ha habido nada en ese sentido; por el contrario, se ha articulado todo para una búsqueda que se pueda realizar de la manera más inteligente posible para poder tener justicia principalmente para sus familiares", aseveró.



Los restos óseos fueron encontrados ayer entre Cerri y Villarino, en el sur de la provincia de Buenos Aires, y se analiza si pertenecen a Facundo Astudillo Castro.