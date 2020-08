ANSES- IFE 3: quiénes cobran este martes 18 de agosto

lunes, 17 de agosto de 2020 19:15

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que mañana será el turno de cobrar la tercera ronda del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para los titulares de Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUE) cuyos documentos de identidad finalicen en 5.



Los beneficiarios deberán concurrir a los lugares de cobro designados por la Anses con su tarjeta de débito y su DNI para cobrar los $ 10.000 del IFE, además del monto que les corresponde por la AUH o la AUE ($ 3.293).



En cuanto a las jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), las sucursales bancarias habilitadas atenderán por ventanilla a pensionados y jubilados con documentos terminados en 5 y cuyos haberes no superen los $18.952.



"En este sentido, si bien estas personas no tienen que solicitar turno previo para cobrar el beneficio, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en la fecha asignada. Los haberes permanecerán depositados en sus cuentas", informó el organismo a cargo de Fernanda Raverta.



También será el turno mañana de cobrar el subsidio a la compra de garrafas de gas para viviendas no conectadas a la red de gas natural que la Anses y la Secretaría de Energía impulsan a través del Programa Hogar, para los DNI terminados en 5.



Por último, las becas Progresar para alumnos universitarios serán abonados a los titulares con documentos terminados en 8 y 9, mientras que los beneficios de la tarjeta Alimentar será depositado a quienes cobren la AUH y cuyos documentos terminen en 5.