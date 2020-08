Advierten que podría haber faltante de leche en los próximos días

lunes, 17 de agosto de 2020 21:50

El Centro de la Industria Lechera Argentina (CIL) advirtió hoy que podrían faltar leche y sus derivados en los próximos días en algunos puntos del país, de concretarse las medidas de fuerza anunciadas por los dirigentes sindicales del sector en el marco de las negociaciones paritarias, informó mediante un comunicado.



La entidad que representa a las empresas productoras lácteas señaló que "pese a las numerosas ofertas hechas en la mesa de negociación, los líderes sindicales de Atilra mantuvieron su postura inflexible en torno a un pedido de aporte extraordinario adicional de $16.000 por cada empleado y a las cuentas generales del sindicato sin un fin específico".



Esto representaría "casi $400 millones en unos pocos meses, que se suman a los aportes convencionales y legales que las empresas, y a otro aporte al sindicato que si bien en su origen fue considerado extraordinario, nunca fue discontinuado a pesar de que las empresas piden su "eliminación por la falta de justificación y el gran impacto que tiene en los costos de la industria".



El CIL detalló que las empresas lácteas están haciendo "un gran esfuerzo para otorgar un aumento al básico del 13,6%", más una suma no remunerativa de 4% en agosto y septiembre, 8% en octubre y noviembre; y 12% en diciembre, lo que implica un incremento total de un 28%.



"Ello satisface el pedido sindical en materia salarial, y supera a la mayoría de los acuerdos paritarios firmados en este año. Incluso, se llegó a mejorar la oferta respecto del aporte extraordinario para el financiamiento de la obra social Ospil", aseguró el Centro lechero.



El CIL reseñó que "el sector lácteo viene sufriendo en estos dos año un descalce negativo entre el aumento de sus costos y los aumentos de precios permitidos", lo que en un contexto de pandemia "obliga, como sector esencial, a seguir abasteciendo a los consumidores".



Hace tres semanas, el mismo centro empresarial manifestó que el sector atraviesa "una de las crisis más severas de la historia" y sostuvo que "muchas empresas" se encuentran "al borde del colapso".



En este sentido, advirtió sobre la caída en el consumo de algunos productos en el marco de la pandemia de coronavirus, que ronda un promedio del 23% y el aumento en los costos de algunos insumos, que duplicó a la inflación en el último año.



La semana pasada, la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (Atilra) señalaron que la oferta de las cámra de aumento del 13,6 por ciento y la suma no remunerativa en tres tramos no compensa las pérdidas del semestre.



"La oferta fue consecuencia del pedido de la cartera laboral de postergar la negociación del segundo semestre para diciembre, lo que respaldaron los empresarios, pero retrasa otra vez los salarios un semestre más. Las sumas fijas procuraron compensar lo perdido por la falta de actualización de ese período y del semestre julio-diciembre, lo que es del todo insuficiente", señaló el secterario general del gremio, Héctor Ponce.



En cuanto al ofrecimiento de aporte a la obra social, Ponce sostuvo que "es escaso en cantidad y se realizaría por cada trabajador afiliado a la Ospil y no sobre cada operario comprendido en el convenio colectivo laboral 2/88, ya que se trata de un sistema solidario de salud".