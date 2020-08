Se incendió una parte del Casino de Necochea que estaba semi abandonada

domingo, 16 de agosto de 2020 21:14

Un importante incendio se desató esta noche en el Teatro Auditorium que forma parte del Complejo del Casino de Necochea, y al menos tres dotaciones de bomberos trabajaban en el lugar, donde no se reportaron heridos, informaron fuentes del Municipio.



El siniestro se inició cuando anochecía en la localidad balnearia, y afectó al edificio del auditorio, una construcción elevada y con un diseño moderno, ubicada sobre la Avenida 2, que permanecía semi abandonada desde que otro incendio afectó al complejo del Casino en 2001.



En el lugar trabajaban al menos tres dotaciones de bomberos locales, que trataban de contener las llamas, y también fue desplegado personal de Defensa Civil para realizar tareas de prevención, ante la presencia de vecinos.



Fuentes de la comuna informaron que "no hay registro de heridos" y que las causas del siniestro no habían sido establecidas.