Caso Facundo Astudillo: analizarán los restos encontrados cerca de Bahía Blanca

domingo, 16 de agosto de 2020 09:08

Los abogados de la madre de Cristina Castro, la madre de Facundo Astudillo, el joven visto por último vez el 30 de abril último cuando salió de la localidad bonaerense de Pedro Luro, esperan que hoy haya avances "preliminares" respecto del sexo y la edad del cuerpo hallado ayer semienterrado cerca de Villarino ya que la identificación del mismo a través del ADN puede a demorar más tiempo.



Luciano Peretto, uno de los letrados de la mujer, dijo esta mañana a Crónica TV desde el lugar del hallazgo que aguardaban el arribo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para el levantamiento de los restos que son un "esqueleto completo, indudablemente humano".



"No se puede precisar si es Facundo. Cristina no lo pudo precisar. Son huesos, un esqueleto completo, indudablemente humano, y está semi enterrado en arena", señaló el abogado, quien consideró que "es imposible" determinar la identidad en esas circunstancias.



"Esperamos tener algunas precisiones preliminares hoy, si es masculino o femenino, y si por las piezas dentales se puede tener una idea de la edad, y así poder empezar a clarificar algunas cuestiones", indicó Peretto, quien aclaró que "la prueba de ADN va a demorar".



El letrado explicó que anoche se trasladó hasta el lugar del hallazgo junto a Cristina pero que por las características del sitio no tuvieron "acceso directo a los restos", sino que estuvieron a "muy pocos metros" y sí pudieron ver "fotografías".



"Es un lugar donde la marea empieza a subir y se pone como un cangrejal, y es inestable", describió el letrado, quien dijo que esa zona ya se había rastrillado en al menos dos oportunidades ya que queda a "pocos kilómetros en línea recta" de Teniente Origone, donde Facundo (22) fue visto por última vez.



"Cristina está muy expectante, con mucha impaciencia, ayer las horas fueron muy angustiantes. Esto le ha generado una enorme tristeza", señaló Peretto, quien recordó que anoche la mujer le dijo que "si es Facundo, es un impulso para esclarecer y que caiga hasta el último responsable".



A su vez, Peretto dijo que al estar el cuerpo en contacto con "salinidades" el "proceso de descomposición se da en forma acelerada".



"Pudo haber sido plantado pero no en las últimas horas por la situación en la que se encuentra el cuerpo, semi enterrado en una arena propia de las mareas. Es prematuro pero nos hace presumir que no ha sido movido en las últimas horas, que pasó un tiempo considerable para que se asiente en la arena", describió.



Para Peretto, si se confirma que es Facundo, "no existe la posibilidad de que se haya ahogado allí" ni de que haya llegado hasta el lugar por sus propios medios.



"Si es Facundo, es muy probable que el cuerpo haya llegado por medio de la marea o trasladado producto del ocultamiento de una escena del crimen", consideró.



El hallazgo se produjo ayer por la tarde, cuando un pescador aparentemente alertó al personal de la Policía Federal Argentina sobre la existencia de un cuerpo en una zona conocida como Bahía de Ballenas, entre la localidad de General Daniel Cerri y Villariño Viejo, donde los efectivos ya había rastrillado días atrás.



Tras el hallazgo, desde la fiscalía federal bahiense a cargo de Santiago Ulpiano Martínez notificaron a la madre de Facundo y sus abogados.



Esta mañana, ese sitio estaba preservado con un perímetro, un gazebo y una fuerte custodia de las fuerzas federales y de personal judicial, a la espera del arribo de los peritos para continuar con las diligencias de rigor.