A los 87 años murió, murió Mercedes Barcha

sábado, 15 de agosto de 2020 21:56

Mercedes Barcha Pardo, esposa del escritor colombiano Gabriel García Márquez durante 56 años y compañera desde sus comienzos del derrotero literario que le valió el Premio Nobel de Literatura, entre otros logros, falleció hoy a los 87 años en Ciudad de México, según confirmó el sobrino del narrador, Gabriel Torres García, al diario colombiano El Universal.



Hasta el momento se desconocen las causas del deceso, aunque medios colombianos informan que Barcha, quien desde 1962 residía en la capital mexicana, padecía problemas respiratorios.



La figura de la mujer fue determinante en la carrera de Gabo: confió tanto en su trabajo que lo apoyó incondicionalmente durante los 18 meses en los que él se encerró a escribir su obra cumbre, “Cien años de soledad”.



De hecho, no dudó en vender las pocas pertenencias del hogar para que la obra pudiese llegar al editor argentino Francisco "Paco" Porrúa, que estaba al frente de la editorial Sudamericana.



El día en que el escritor terminó el manuscrito de la novela, en los años 60, él y su esposa fueron al correo en México para enviarlo a la editorial argentina.



Un funcionario pesó el manuscrito y dijo que el envío costaría 83 pesos, pero Mercedes Barcha Pardo -que era la administradora de la familia - dijo que no tenía más que 45.



Los dos decidieron enviar entonces tan solo la mitad del manuscrito, la parte que podían pagar, y se quedaron con el resto con la esperanza de enviarlo después.



“Entonces nos fuimos a la casa y Mercedes sacó lo último que faltaba por empeñar'‘, contó alguna vez Gabo. Empeñó el calentador, su secador de pelo, la batidora, y así logró enviar el resto de la novela que hizo legendario a su esposo.



“Ahora lo único que falta es que la novela sea mala,” le dijo entonces, enojada. Barcha leía antes que nadie la obra de Gabo y era la crítica que más temía el escritor.



La pareja estuvo casada por 56 años y tuvieron dos hijos, Rodrigo y Gonzalo. Su esposo se encargó de hacer famoso el nombre de ella por años, porque si bien él pudo dedicarse a tiempo completo a las letras, no lo hubiera logrado sin el trabajo administrativo y los cuidados que ella le dedicó.



“Su personalidad era única, una mezcla singular de inteligencia absoluta, fortaleza de carácter, pragmatismo, curiosidad, sentido del humor y hermetismo'‘, expresó en un comunicado de condolencia Jaime Abello Banfi, director general de la Fundación Gabo y acotó: “Querida Mercedes, que fuiste polo a tierra, jamás te olvidaremos. Tu recuerdo nos inspirará”.



Barcha había nacido el 6 de noviembre de 1932 en Mangangué (Colombia) y conoció a García Márquez durante un baile en Sucre. Él tenía 13 años y ella 9. Sin embargo, el futuro escritor y periodista supo ese mismo día que ella sería su esposa. Se casaron en 1958 y estuvieron unidos más de medio siglo, hasta la muerte del escritor, el 17 de abril de 2014, también en la Ciudad de México.