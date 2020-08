Construir en femenino: lanzan programas para que la obra pública tenga perspectiva de género

sábado, 15 de agosto de 2020 12:07

Intendentas y funcionarias nacionales trabajan en la puesta en marcha de una obra pública con perspectiva de género, con proyectos que contemplan la contratación de cooperativas integradas por mujeres y la capacitación en oficios tradicionalmente asociados a los hombres como una salida laboral que les permita sostener su autonomía ante contextos de vulnerabilidad y violencia.



"Estoy convencida de que muchas actividades laborales se les asignan a los hombres por tradición, a las que nos vamos acostumbrando sin mayores explicaciones, porque tranquilamente la pueden ejecutar mujeres y así lo demostramos con la construcción", explicó a Télam la intendenta de la localidad chubutense de Camarones, Claudia Loyola.



Camarones es una pequeña población costera, ubicada en la mitad de la costa atlántica chubutense entre Rawson y Comodoro Rivadavia, de aproximadamente 1.500 habitantes, que fue seleccionada en el marco del programa "Argentina Hace" para obras de adoquinado en las calles.



"Lo bueno de este programa es que viene de Nación directamente a los municipios y tramitamos en nuestro caso la obra de adoquinado de algunas cuadras del pueblo por un monto de 16 millones", describió.



Al igual que Loyola, las mujeres con cargos públicos de todo el país celebraron cuando esta semana el presidente Alberto Fernández anunció "la inclusión de la mujer en la obra pública"; al igual que las declaraciones del ministro del área, Gabriel Katopodis, que aseguró que se desarrollará "un Manual para la Gestión de la Obra Pública con perspectiva de género".



En esa línea, la secretaria de Políticas contra las Violencias por Motivos de Género del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, Josefina Kelly Neila, explicó a esta agencia que "la obra de construcción es un lugar donde claramente hay una gran desigualdad y venimos trabajando en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas para incluir en los proyectos o plan de obra la perspectiva de género".



Remarcó que "hay una fuerte decisión política de llevar adelante políticas que impulsen cambios" y destacó el plan "Argentina Hace", anunciado meses atrás por el Presidente y el ministro Katopodis, "que busca a través de diferentes cooperativas que exista una participación de mujeres en la construcción".



La funcionaria adelantó la próxima puesta en marcha del programa Acompañar, a través del que "habrá una transferencia económica a la persona que es víctima de violencia de género; asistencia psicológica y jurídica, y durante 6 meses se le brindará una capacitación para que obtenga herramientas que le permitan lograr su reinserción laboral, su autonomía ".



En la provincia de Buenos Aires, también se trabaja para incluir la perspectiva de género en la obra pública, según contó a esta agencia Flavia Delmas, subsecretaria de Políticas contra las violencias por razones de género del ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense.



"Sabemos por experiencias anteriores, como el programa Ellas Hacen, que la incorporación de las mujeres al mundo del trabajo en oficios que no son los tradicionales, tienen un impacto enorme en sus vidas cotidianas y en la percepción que la sociedad puede tener en torno a aquellas tareas masculinizadas", afirmó a Télam.



La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, también puso manos a la obra y anunció que en su distrito construirán "el primero de los Centros Territoriales de Políticas de Género y Diversidad en Buenos Aires, que permitirá el abordaje de situaciones de violencias por motivos de género".



Y en la provincia más austral del país, el intendente de la ciudad fueguina de Río Grande, Martín Pérez, afirmó que las mujeres "han demostrado estar capacitadas para ocupar cualquier puesto laboral", y destacó que el Gobierno nacional "está a la altura de las circunstancias" y "no toma como una novedad el empleo femenino en lugares históricamente masculinizados".



En esa línea, el intendente precisó que dentro del polo industrial de Tierra del Fuego, "cuatro de cada diez empleados son mujeres". "Solo ese dato explica por qué tenemos que sostener las fuentes de trabajo de las empresas. Y demuestra cómo el gobierno anterior no solo atacó a la industria sobre la base de la producción sino que indirectamente golpeó el trabajo femenino", analizó Pérez en diálogo con Télam.



Por su parte, el jefe comunal recordó que el municipio replicó una iniciativa de la ciudad de Ushuaia consistente en un programa para mujeres choferes de colectivos, mientras que respecto de la industria también "se le ofrecerá a las fábricas la posibilidad de que implementen una terminalidad educativa", señaló.



La intendenta chubutense Claudia Loyola recordó que "el año pasado tras un convenio con vialidad (provincial) se hicieron 3 cuadras frente a la casa de la familia de Perón, que tiene un valor histórico para nosotros, a través de una cooperativa de trabajo integrada totalmente por mujeres y estoy orgullosa de que haya sido así".



El dato llamativo de esta cooperativa es que en un gran porcentaje son madres solas con hijos a cargo (por lo general 1 o 2), que nunca contrajeron matrimonio o son separadas. La intendenta subrayó que "si está la base técnica de alisado y nivelado de las calles, que se hace a través de maquinarias, no veo por qué no se puede realizar esa tarea por mujeres, en este caso a través de una cooperativa que incluso se las arreglaron para hacer el cordón cuneta".



Estela, de 32 años, es una de las integrantes de la cooperativa de trabajo y explicó en diálogo con Télam: "Yo soy mamá soltera con tres criaturas a cargo y la verdad que agradezco que me permitan hacer un trabajo, aunque sea rudo, para llevar el sustento dignamente a mi casa".