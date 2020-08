Resistió a tiros un asalto en su casa: su mujer terminó baleada y un presunto ladrón muerto

viernes, 14 de agosto de 2020 20:31

Un vigilador resistió a tiros un asalto dentro de su casa de la localidad bonaerense de Glew, partido de Almirante Brown, y su propia mujer terminó baleada en el rostro y en estado crítico, mientras que uno de los presuntos ladrones murió en un centro asistencial y otros cuatro sospechosos fueron detenidos, informaron fuentes policiales y judiciales.



El hecho ocurrió esta madrugada en una casa situada en la calle Roldán 283, de la mencionada localidad del sur del conurbano, y la mujer baleada fue identificada como Raquel Verónica Arbona (45), quien es empleada del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).



Según lo que pudieron reconstruir los investigadores, todo comenzó cuando entre cuatro y cinco delincuentes llegaron a la propiedad con fines de robo, treparon por una pared y de allí al balcón del primer piso, por donde lograron ingresar a la vivienda. Arbona y su marido, identificado como Gustavo Eduardo Obregón (46), empleado de una empresa de seguridad privada, dormían cuando de repente la mujer escuchó ruidos y a los gritos le advirtió a su esposo que habían entrado ladrones.



El hombre tomó una pistola calibre 9 milímetros de su propiedad y efectuó una serie de disparos, tras lo cual vio que su mujer había caído herida con un impacto en el rostro. "Por lo poco que pudo contar el hombre, él se defendió con el arma porque los delincuentes estaban armados con palos y cuchillos", dijo a Télam una fuente judicial.



Los delincuentes escaparon y de inmediato efectivos de la comisaría 7ma. de Almirante Brown, con jurisdicción en Glew, arribaron al domicilio. Los policías encontraron a Arbona tendida boca arriba en el piso de la habitación, con una herida de arma de fuego en la cara y cerca de ella la pistola 9 milímetros del marido y varias vainas servidas en el suelo.



La mujer fue llevada de urgencia por una ambulancia del SAME al hospital Lucio Meléndez de Adrogué, donde se encuentra internada en estado crítico con un aparente diagnóstico de muerte cerebral y fue sometida a una cirugía, tras lo cual se evaluaba un posible traslado a otro centro asistencial, según contaron las fuentes.



El caso es investigado por el fiscal Ricardo Silvestrini, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 11 temática de Entraderas de Lomas de Zamora, quien se presentó en el lugar del hecho para dirigir la pesquisa y dar las primeras instrucciones. Así fue cómo buscando en centros de salud de la zona, la policía detectó que en la Unidad de Pronta Atención (UPA) de la vecina localidad de Longchamps habían ingresado tres jóvenes, uno de los cuales estaba baleado en la espalda y murió en el lugar.



Los investigadores sospechan que el joven muerto, sólo identificado por el momento como "Luis", de 20 años, fue uno de los ladrones heridos por los tiros del dueño de la casa de Glew, mientras que se dispuso la detención de los dos acompañantes, llamados Roberto Daniel Chayan (24) y Brian Humberto Chávez (22).



Horas después, otros dos sospechosos, cuyas identidades no fueron dadas a conocer, fueron detenidos por efectivos de la Estación de Policía de Almirante Brown y de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Lomas de Zamora. Además, el personal secuestró el vehículo que presuntamente usó la banda para llegar al lugar, dijeron los voceros.



Una fuente judicial explicó a Télam que el fiscal Silvestrini decidió desdoblar el caso en dos causas, una por el robo en el que Obregón y su mujer son las víctimas y los aprehendidos los imputados; y otra por el homicidio del presunto ladrón y la tentativa de la mujer baleada, donde por el momento no se adoptó ningún temperamento con el dueño de casa ya que posiblemente haya sido un caso de legítima defensa.



Una de las claves de la investigación es determinar si sólo Obregón efectuó disparos o si alguno de los delincuentes que intentaban cometer un robo también portaba armas de fuego. "Hasta ahora todo indica que la única arma de fuego disparada en la vivienda es la del marido", dijo al respecto una fuente judicial y aclaró que se trata de una conclusión preliminar y que hay que esperar los peritajes.



Voceros del SPB confirmaron a Télam que Arbona está asignada a la Subdirección de Operaciones de la institución y trabaja como auxiliar en la Alcaidía Departamental de Avellaneda. En tanto, sobre Obregón, las fuentes indicaron que es empleado de una empresa de seguridad, que la pistola que empleó la tiene registrada, aunque la portación estaba vencida. Por último, el fiscal Silvestrini indagará mañana a los cuatro sospechosos por el delito de "robo calificado en poblado y en banda y por escalamiento".