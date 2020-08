Anses: ¿Se abre la inscripción para el IFE con los nuevos requisitos?

viernes, 14 de agosto de 2020 19:17

Anses incorporó requisitos para que los beneficiarios del bono de $10000 del Ingreso Familiar de Emergencia ( IFE) continúen percibiendo el monto de asistencia lanzado por el Estado en el marco de la pandemia por coronavirus. A más de seis meses de haberse inaugurado, y con su tercera edición en marcha con los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Embarazo (AUE), surgió una duda respecto si estas nuevas condiciones anticipaban una reapertura.

A través de la Resolución 16/2020, publicada en este jueves en Boletín Oficial, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social estableció: "A fin de poder fortalecer la llegada de esta prestación excepcional a los sectores más vulnerables, deviene necesario introducir ciertas modificaciones".

De esta forma, las tres nuevas condiciones que se estipularon son:

1) Los presos no cobrarán el IFE

"Las personas privadas de la libertad, bajo cualquier modalidad, no están alcanzadas por las previsiones del Decreto N° 310/2020 y su modificatorio, por no reunir la calidad de destinatarios establecida en su artículo 2° (del texto)”, indica la resolución.

2) Solicitantes con menos de 25 años

El documento detalla que: “Cuando el o la solicitante tenga menos de 25 años y el domicilio de residencia registrado en la Administración Nacional De La Seguridad Social sea igual al domicilio de sus padres registrado en dicho organismo, el grupo familiar se considerará compuesto por el o la solicitante y sus padres a los efectos de los requisitos y demás condicionalidades establecidas en el presente.”

3) Evaluación socioeconómica con AFIP

Se define además que “ Anses requerirá a la Administración Federal De Ingresos Públicos (AFIP) la realización de la evaluación socioeconómica y patrimonial a fin de determinar la pertinencia de cada solicitud.”

Ahora bien, esta actualización de requisitos para acceder al IFE de $10000, ¿anticipa una nueva apertura?

Fuente de Anses confirmaron a BAE Negocios que el delineamiento de los condiciones se deriva de un cruce de datos de las bases correspondientes, por lo que simplemente se trata de una "aclaración de requisitos". Es decir, por el momento no habrá una nueva etapa de solicitud.

Fuente: Bae Negocios