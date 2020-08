Por el coronavirus, en Santiago del Estero restringen transporte público y cierran bares y gimnasios

jueves, 13 de agosto de 2020 17:40

El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, anunció hoy el endurecimiento del distanciamiento social en los principales departamentos de la provincia, Capital y La Banda, ante el incremento de casos positivos de coronavirus, con restricciones en la circulación, en el transporte público y el cierre de bares, gimnasios y otros servicios.



En una conferencia de prensa brindada en la Casa de Gobierno, el mandatario aseguró que las restricciones, que entrarán en vigencia a partir de mañana y hasta el domingo próximo, buscan "evitar" pasar a la Fase 1 del aislamiento social preventivo y obligatorio.



Con todo, advirtió que tomará todas "las medidas que sean necesarias por más que no sean simpáticas", con el objetivo de cuidar la salud de la población.



Según detalló Zamora, las nuevas restricciones dispuestas en Capital y La Banda, incluyen la paralización del transporte público de pasajeros, el cierre de algunos servicios, como bares, restaurantes, gimnasios y peluquerías; mientras que la circulación de personas será sólo desde las 8 hasta las 15 horas.



El gobernador explicó que estarán prohibidas estas actividades, "porque son los lugares más fáciles de contagio", por eso pidió a toda la población que cumpla con las medidas de prevención y también que haya "un control social".



En ese sentido, si bien indicó que "la mayoría (de los santiagueños) están cumpliendo, hay gente, que son una minoría, que no cumple las normas, por eso debe haber un control social, que no es llamar al 107 (emergencias), sino que empieza por la familia, en el hogar y en el barrio".



"Por eso pido, ruego e imploro que cumplan con las normas, ya que los contagios crecieron considerablemente en las últimas semanas", manifestó, al tiempo que aseveró que aún "no hay circulación comunitaria del virus, pero estamos a un paso de no saber cómo se contagia la gente".



"Nadie se contagia haciendo lo que tiene que hacer, únicamente la gente que está relajada y hace lo que no tiene que hacer como reuniones familiares y sociales, que están prohibidas", remarcó el gobernador santiagueño y graficó: "No es que viene una nube y te tira el virus, no no es así", por eso "es una obligación de todos que tenemos que cuidarnos".



Asimismo, sostuvo que "las sanciones van a existir para quienes no cumplan, pero lo más grave es que cuando se violan (las normas) hay niños contagiados, hay mujeres entubadas en terapia intensiva y ancianos que no la están pasando bien".



"Vamos a tomar las medidas necesarias si llegamos a la circulación comunitaria, a nadie le gustaría llegar la cuarentena", estricta, expresó finalmente Zamora.



Por su parte, la ministra de Salud, Natividad Nassif, explicó que Santiago del Estero tiene 160 personas positivas de Covid-19, de las cuales 40 ya están recuperadas, y a la vez son 27 los pacientes hospitalizados y son 135 los que están aislados en domicilios particulares, a quienes se les hace un seguimiento con estrategias de contención y evaluación clínica.