El laboratorio mAbxience tendría la vacuna contra COVID en el primer trimestre de 2021

jueves, 13 de agosto de 2020 22:11

La empresa mAbxience, elegida para producir en Argentina la materia prima para la elaboración de una vacuna contra el coronavirus, aspira a disponer de las primeras dosis para inmunizar a la población de riesgo y personal de salud en el primer trimestre de 2021.



Ese plazo potencial fue señalado por Lucas Filgueira Risso, director de Operaciones del laboratorio, durante una entrevista con Télam.



El ejecutivo también consideró que es "muy auspicioso pensar que para junio o julio la podemos tener disponible para toda América latina".



Télam: ¿Cuál es el tiempo real de producción estimado entre los pasos argentino y mexicano hasta que salga el frasquito con la vacuna para ser aplicada?



Lucas Filgueira Risso: La gran pregunta que todos nos hacemos es esa porque, si bien este desarrollo es un récord para la industria farmacéutica, estamos muy ansiosos por empezar a trabajar. Ya empezamos a hacerlo en la transferencia de tecnología, que básicamente consiste en recibir todos los documentos, materiales y comprar los insumos necesarios. Esperamos poder entregar hacia fines de año las primeras pruebas a escala y, a principios del que viene, los primeros lotes productivos que van a generar la materia prima para enviar a México. En la conferencia de prensa, el presidente (Alberto Fernández) habló del primer semestre del año que viene, y es bastante razonable.



Si bien parece mucho un rango de seis meses, probablemente para enero o febrero, la vacuna no esté lista para inyectarse masivamente, pero estamos haciendo todo lo posible para que no sea hacia fines del primer semestre. De todos modos, es muy auspicioso pensar que para junio o julio la podemos tener disponible para toda América latina. Las primeras dosis para vacunar a la población de riesgo, tal vez las tengamos para el primer trimestre. Es posible, pero dependerá de cómo evolucione todo.



T: ¿Cómo está pensada la distribución en América Latina?



LFR.: AstraZeneca estará a cargo de la misma, pero entiendo que la prioridad la dará el gobierno de cada país. También, como dijo Ginés Gonzáles García, la prioridad va a estar en el personal de salud, la población de riesgo y las fuerzas de seguridad. Se estima que en Argentina hay una población sensible de unos 10 millones de personas para la primera ola de vacunas.



El problema es saber si serán una o dos dosis, es decir si son 10 o 20 millones de unidades para esa población de riesgo. Pero no puedo dar mayores precisiones porque depende más de las decisiones del gobierno.



T: AstraZeneca informó que la vacuna será producida sin fines de lucro mientras dure la pandemia. ¿Cómo funciona esta parte del acuerdo?



LFR.: Que la vacuna sea sin fines de lucro es una de las grandes cosas que tiene este proyecto. La Universidad de Oxford y AstraZeneca llegaron a este acuerdo y lo que hacemos todos los participantes es afinar los costos.



De todos modos, además, la financiación para Latinoamérica fue aportada por la Fundación Slim.