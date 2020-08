Calendario de pagos de ANSES: este lunes cobran jubilados, AUH e IFE

lunes, 10 de agosto de 2020 00:00

Hoy cobrarán jubilados y pensionados con Documento Nacional de Identidad (DNI) finalizado en 0 y cuyo haber no supere los $18.952, en las sucursales bancarias correspondientes, por ventanilla.



La Anses recordó que si bien no tienen que solicitar turno previo, deben acercarse a la entidad bancaria únicamente en la fecha asignada.



Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las mujeres que perciben la Asignación Universal por Embarazo (AUE), ambos con DNI terminado en 0, también recibirán mañana la prestación junto al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), a través de su tarjeta de débito.



Mientras que los titulares de la Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad con DNI finalizado en 0 y 1 cobrarán hoy el dinero correspondiente a ese programa.



En tanto, las personas que reciben un subsidio para la compra de garrafas por residir en viviendas que no están conectadas a la red de gas natural y cuyo documento finalice en 0 tendrán hoy la prestación.