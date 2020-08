Afirman que las reuniones sociales aumentaron los casos de coronavirus

lunes, 10 de agosto de 2020 19:29

La ministra de Salud Pública de Salta, Josefina Medrano, aseguró hoy que los nuevos casos de coronavirus de la ciudad de Tartagal y Colonia Santa Rosa, del norte provincial, surgieron a partir de algunas reuniones sociales, a las que consideró como “puntos de contagio elevado”.



“El aumento en los casos de coronavirus es una situación esperable, por la evolución propia de toda pandemia, pero tenemos una situación controlada y el Gobierno de la provincia está presente en todos los lugares, especialmente en los de mayor criticidad”, expresó hoy Medrano.



La funcionaria explicó que en el caso de Tartagal, los nuevos casos positivos "surgieron a partir de algunas reuniones sociales, como también ocurrió en Colonia Santa Rosa”.



“Seguramente vamos a seguir teniendo casos. Por eso, el trabajo continúa y debemos sostener las medidas de prevención”, sostuvo, al referirse a la decisión del Comité Operativo de Emergencia (COE), que ella preside, que profundizó las medidas sanitarias en los departamentos Orán y San Martín, del norte salteño, ante el aumento de casos registrado en los últimos días.



Asimismo, la ministra consideró “muy importante que la población entienda que las reuniones son puntos de contagio elevado, como ocurrió en Tartagal, donde el disparador fueron los festejos por el día del amigo y diez días después o un poco más empezamos a ver las consecuencias”.



Sobre este tema, Medrano insistió en que “es una tarea difícil”, porque “la gente parece no comprender que las reuniones sociales son un factor de riesgo frente a la pandemia”.



“No es un capricho de nadie, sino una necesidad frente a la realidad, porque una persona puede contagiar a quince y a su vez esas personas a quince más, y el contagio crece de manera exponencial”, indicó.



Con respecto a la estructura sanitaria provincial, la ministra aseguró que “el sistema de salud está respondiendo adecuadamente” y detalló que, en el caso de Colonia Santa Rosa, por tener un hospital de Nivel II, se deriva al hospital de referencia, que es el de Orán, a los pacientes que presentan alguna complejidad.



En este sentido, agregó que “la capacidad instalada en la provincia tiene una ocupación relativamente baja, con predominio de otras patologías”.



“En el caso del hospital Papa Francisco, que es el de referencia para Covid-19, la ocupación es dinámica, porque hay pacientes que se van externando y otros pasan a otro nivel de atención, pero de ninguna manera está saturado”, precisó.



La ministra aclaró que “si bien en este momento tenemos concentrada la atención de la patología en el hospital Papa Francisco, no es el único prestador en esa circunstancia”, y agregó: “Todo el sistema sanitario está preparado para atender casos de coronavirus, tanto en el sector púbico como en el privado”.



Finalmente, hizo referencia al centro de recuperación de Limache, instalado especialmente en el Centro de Convenciones Salta para esta contingencia, y comentó que “hasta el momento no ha sido necesario habilitarlo, pero está listo, con equipamiento y personal capacitado y entrenado, por si fuera necesario que entre en funcionamiento”.