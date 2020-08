Cómo el incremento de contagios en el AMBA afecta a otras provincias

viernes, 31 de julio de 2020 21:44

El aumento de los contagios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) "comenzó a afectar también a otras provincias, estamos en el peor momento de la pandemia, consideraron hoy infectólogos y especialistas.

El presidente de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), Omar Sued, dijo a Télam que "la situación en el país es claramente la peor desde el principio de la pandemia, seguimos con una curva muy alta de casos concentrados en el AMBA que además está afectando a otras provincias; entonces la situación no cambió mucho desde que se decidió la fase 1 y en todo caso ha empeorado".

"Por eso las medidas que se anunciaron hoy implican no seguir abriendo actividades y de alguna manera recordar a la ciudadanía la importancia de disminuir los contactos sociales para mitigar la transmisión", añadió.

"Los anuncios han sido claros y concretos en un tono moderado tendiendo a explicarle a la gente con claridad cuáles son los riesgos, apelando a la responsabilidad de todos nosotros para cuidarnos y evitar que sigan aumentando las muertes", completó Sued.

Por su parte Lautaro de Vedia, ex presidente de la SADI, dijo a Télam que "la pandemia está creciendo, estamos en una etapa que podemos entender como el famoso pico, no está creciendo estrepitosamente, cada día hay una buena cantidad de casos nuevos pero el crecimiento no es geométrico".

"Los días de duplicación de casos se van prolongando, en la Ciudad de Buenos Aires ya es de 27 o 28 días y en la provincia de Buenos Aires es cada 17 o 18, y paulatinamente tiende a estabilizarse; estamos en una etapa de muchas casos pero sin una diseminación catastrófica", observó.

Para De Vedia "es un momento muy difícil en el que es muy importante la responsabilidad individual para evitar las reuniones de mucha gente y cumplir con las normas de higiene y distanciamiento de las que hablamos desde el principio; no se puede pensar en medidas restrictivas porque a esta altura de la pandemia serían de difícil cumplimiento".

Liliana Clara, infectóloga del Hospital Italiano y ex presidenta de la SADI, advirtió que "los promedios ocultan inequidades; aumentan los casos en el país pero sobre todo en la provincia de Buenos Aires y comienzan a sumarse casos en las provincias".

Roberto Debbag, vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, aseguró que "el actual escenario está en su peor momento en la provincia de Buenos Aires y puede durar un tiempo más, en la ciudad de Buenos Aires los casos están estables en los últimos diez días y eso es bueno".

"Las medidas que se tomaron son adecuadas en la provincia de Buenos Aires, y ahora empezaron a aumentar casos en ciudades de otras provincias que es lo que pasa también en el resto del mundo, cuando los contagios comienzan a extenderse desde los grandes conglomerados urbanos hacia ciudades más pequeñas", completó Debbag.