El proyecto de ampliación de presupuesto podría debatirse este viernes

jueves, 30 de julio de 2020 16:50

El proyecto de ampliación del presupuesto nacional que autoriza al Gobierno a hacer erogaciones para solventar programas sociales y laborales con el fin de paliar la crisis económica derivada de la pandemia de coronavirus, recibió esta tarde dictamen de comisión en la Cámara de Diputados.



El aval se concretó luego de que la comisión resolviera ayer pasar a un cuarto intermedio hasta esta tarde para avanzar en la búsqueda de acuerdos con la oposición y firmar un dictamen de consenso con el fin de que el proyecto logre un mayor respaldo y pueda ser tratado mañana en el recinto junto con la iniciativa que amplía la moratoria impositiva y previsional.



El dictamen de consenso finalmente recibió el apoyo de 27 legisladores del Frente de Todos y otros bloques provinciales, contra 22 de la oposición que consideró insuficientes los cambios implementados en la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo.



Al abrir el debate, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller (Frente de Todos), dio detalles de los cambios incorporados al texto y sostuvo que "hemos hecho un avance significativo respecto al proyecto que se debatió en la reunión de ayer".



Entre los cambios, en el dictamen se incluyó la asignación de un fondo de compensación al Transporte Automotor del interior de 9.500 millones de pesos que será transferido a las provincias conforme a los criterios de asignación que el Ministerio de la Nación establezca para regularizar las situaciones planteadas".



No obstante, Heller adelantó que se mantendrá el texto que generó controversias en los últimos días y que contempla el fin de la exención del IVA en la leche larga vida y fluida, de manera que pase a tributar una alícuota de 10,5%.



Respecto al articulo que establece la formación de un mercado en dólares de bonistas que tienen colocaciones en pesos, que también había generado diferencias, Heller dijo que se mantendrá ese punto



"Esa iniciativa no contradice los objetivos de política económica y monetaria del gobierno sino que por el contrario es una herramienta para normalizar situaciones preexistentes", subrayó el diputado oficialista.



Desde Juntos por el Cambio, José Cano, consideró que la incorporación del fondo al Transporte automotor "es un paso adelante pero es insuficiente porque no se contempla la caída del sector",



Cano señaló también que en la modificación "tampoco se contempla la situación de los propietarios de transporte escolar para resolver situación de 5.000 familias".



Por su parte, el diputado radical por Misiones, Luis Pastori, dijo que Juntos por el Cambio "no está satisfecho con las aclaraciones más allá del avance del fondo de transporte porque es insuficiente, y en el tema de la leche tampoco estamos de acuerdo".



En ese marco señaló que "el voto de nuestro bloque va a ser negativo al dictamen de la mayoría: no acompañamos el dictamen".



En tanto, desde Consenso Federal, Graciela Camaño, si bien no integra la comisión, anticipó que ese espacio "presentará observaciones por no pertenecer a la comisión".