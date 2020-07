Denunciaron vulneración a derechos humanos en la mina donde hay sanjuaninos con coronavirus

lunes, 27 de julio de 2020 21:05

La asociación de abogados Andhes denunció “vulneraciones a los derechos humanos” en la empresa Minera Exar, asentada en la provincia de Jujuy, tras advertir que "la falta de aplicación de protocolos de salud provocó contagios masivos de coronavirus en trabajadores". Trabajadores sanjuaninos de subcontratistas de la minera están contagiados pero no trascendió el número ni su estado de salud.



En ese marco, debido a que los afectados “se encuentran en situaciones delicadas”, la entidad realizó presentaciones (el viernes pasado) ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y de la provincia jujeña.



“Las respuestas a la pandemia y al impacto económico no deben dar lugar a normas ni controles menos estrictos, ni siquiera deben ser utilizadas como pretexto por los gobiernos y las empresas para eludir los compromisos internacionales en materia de derechos humanos”, expresó Andhes (Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales) en un comunicado publicado hoy en su portal.



En relación a la Minera Exar, que realiza extracción de litio en el departamento Susques, señaló que “dentro de su campamento minero, trabajadores y trabajadoras sufrieron contagios masivos de Covid-19”.



En ese marco, Andhes denunció que “la falta de aplicación de protocolos de salud, higiene y seguridad generó una acelerada propagación del virus y, hasta la fecha, fueron confirmados casi 200 casos dentro de la empresa”.



Andhes señaló que “a la fecha la suma de contagios en la minera asciende a 198 trabajadores, pero se denunciaron 32 casos positivos más de la contratista BSD”.



Sobre la reciente denuncia del Gobierno de Jujuy contra Exar, consideró que "si la empresa vulneró derechos de sus trabajadores fue porque el Estado no ejerció los debidos controles sobre ella".



Por su parte un directivo de la Minera Exar, al ser consultado sobre la denuncia, dijo que "están analizando la situación".