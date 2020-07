Mario Ishii: "Yo los tengo que cubrir cuando están vendiendo falopa con las ambulancias"

sábado, 25 de julio de 2020 11:24

"Cuando se cagan de hambre, vienen a pedir laburo y yo se los doy. O se mandan una cagada, venden falopa, yo los tengo que cubrir, no los rajé todavía, cuando me están vendiendo falopa con las ambulancias", dice el intendente de José C. Paz, Mario Ishii, en un video en el que se lo muestra durante una discusión y en el que deja esa frase reveladora.

La discusión que tuvo el intendente ayer por la noche era con municipales del servicio de ambulancias ante el reclamo de los choferes de ambulancia que dicen trabajar 12 horas los siete días de la semana por salarios inferiores a los 25.000 pesos mensuales.

La respuesta confrontativa de Ishii que se puede observar en el video fue: "Así te lo digo. Yo quiero laburar con los que quieren laburar y tengan ganas de laburar. Los que no quieren laburar, muchachos, tienen libertad de acción. Porque cuando se cagan de hambre, vienen a pedir laburo y yo se los doy".

Y luego soltó la polémica frase: "O se mandan una cagada, venden falopa, yo los tengo que cubrir, no los rajé todavía, cuando me están vendiendo falopa con las ambulancias".

Ante el revuelo que lo tiene como protagonista en las últimas horas, esta mañana, en una entrevista en Radio Mitre, el intendente peronista aseguró que lo "sacaron de contexto".

"Yo no protejo la venta de falopa, para nada, al contrario. Yo tengo un hospital mental y terapéutico donde ya sacamos 200 chicos con problemas de adicción de alta. Ojalá pudiese fusilar a los que venden droga", dijo Ishii.

Fuente: La Nación