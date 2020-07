Ladrones golpearon con hierros y palos a un jubilado para robarle una olla y la garrafa

viernes, 24 de julio de 2020 12:45

Un hombre de 74 años denunció que tres jóvenes -aparentemente hermanos y uno de ellos menor de edad- lo golpearon ferozmente y le dejaron 20 puntos de sutura en la cabeza en un robo en su casa en Santa Fe.

El violento episodio sucedió ayer por la madrugada cuando Horacio (74) estaba en su casa, ubicada en el límite entre Granadero Baigorria e Ibarlucea. Le pegaron con palos, hierros y un cuchillo, para robarle una olla, una garrafa, un celular y un secarropa nuevo, por el que había pagado una sola cuota. “Casi me matan”, dijo.

El jubilado contó su calvario en “Telenoche Rosario” (El Tres). “Yo me desperté a la madrugada y escuché que estaban barreteando la ventana. Les dije ‘¿qué hacen ahí?‘. Y me contestaron ‘ya nos vamos viejo'”, relató el hombre, todavía con restos de sangre seca en su frente. “Pero igual entraron y me pegaron con palos, con caños, agarraron un cuchillo tipo machete”, puntualizó.

Además de mostrar cómo quedó físicamente por el ataque, Horacio precisó que los tres delincuentes son hermanos y uno de ellos tiene 16 años. “Es la segunda vez que entran, son los mismos de la otra vez”, recordó sobre otro antecedente similar.

“No sé qué voy a hacer, voy a tener que pedir fiado. Porque un teléfono tengo que comprar para comunicarme con mi hija”, lamentó el jubilado.

La víctima ya está de regreso en su hogar, pero en el sanatorio Plaza de Rosario los médicos tuvieron que aplicarle casi 20 puntos de sutura, a raíz de las lesiones.

Por último, el anciano recalcó que los ladrones “son tres hermanos con muchos problemas en la familia”.

Fuente: Los Andes