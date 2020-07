Fuerte cruce entre Cristina Kirchner y Martín Lousteau en el Senado: “no me tutee”

viernes, 24 de julio de 2020 12:59

Como es habitual, la Cámara de Senadores tuvo discusiones de alto voltaje durante la sesión realizada ayer. Los intercambios más fuertes surgieron cerca de la medianoche, cuando el oficialismo y la oposición no se ponían de acuerdo sobre una cuestión reglamentaria.

Cristina Kirchner, presidenta de la Cámara, y el radical Martín Lousteau, uno de los pocos senadores que participa de las sesiones en forma presencial, protagonizaron el debate más fuerte cuando las cámaras no los tenían a ellos en sus lentes y los micrófonos estaban apagados, según reconstruyó Infobae en base a fuentes parlamentarias.

“Distancia reglamentaria”, disparó CFK cuando vio que Lousteau se le acercaba a recriminarle su actitud durante la sesión. “Yo mantengo distancia reglamentaria, pero tenemos que usar barbijo y no todos lo están usando”, arremetió el legislador que supo ser ministro de Economía del primer gabinete de Cristina Kirchner como presidenta de la Nación. La ex jefa de Estado no suele utilizar tapabocas durante las sesiones.

“Mirá”, reaccionó la ex mandataria. “No me tutee porque yo a usted no la tuteo”, interrumpió Lousteau.

En el entorno de Lousteau explicaron el motivo de su enojo. El secretario parlamentario Marcelo Fuentes -responde al krichnerismo- y el prosecretario Juan Pedro Tunessi -ex diputado de Juntos por el Cambio- habían acordado que se dejaría constancia explícita de que los 29 senadores de la oposición creían que para aprobar los decretos que se discutieron ayer se requería el voto de las dos terceras partes del cuerpo. Cuando CFK volvió al recinto para conducir el cierre del debate, bajó el pulgar y pidió evitar ese agregado, lo que provocó el enojo de Lousteau, que se paró y la encaró para pedir explicaciones.

Minutos después de este cruce, ambos dirigentes volvieron a tener un contrapunto que fue público y sí quedó registrado en la transmisión oficial de la sesión. Fue cuando la vicepresidenta Cristina Kirchner cuestionó la postura de la oposición y recordó que, cuando ella fue minoría en el mismo recinto, tuvo que soportar “cualquier cosa”, incluso “autorizaciones de allanamientos”.

Todo comenzó a partir de una discusión en torno a la iniciativa de la ex mandataria nacional para renovar el protocolo de funcionamiento remoto y que las sesiones por videoconferencia puedan extenderse un par de horas más, que el reglamento venza en 60 días y que haya reuniones de labor parlamentaria para consensuar los proyectos a tratar entre todas las fuerzas políticas, temas que ya no deberán acotarse estrictamente a la pandemia por COVID-19.

En este marco, el interbloque de Juntos por el Cambio planteó que, para ser aprobadas, estas modificaciones en los decretos 11/20 y 12/20 debían contar con el apoyo de dos tercios de los presentes y no de la mitad más uno, como consideró el oficialismo. En ese sentido, José Mayans, jefe de la bancada del Frente de Todos, recordó los roces de la última sesión cuando se votó con mayoría simple la creación de la comisión Bicameral de investigación de los créditos otorgados por el Banco Nación a la agroexportadora Vicentin.

A pesar de esas insalvables diferencias, el senador Martín Lousteau, presente por ser vicepresidente del cuerpo, pidió la palabra para que constara en actas que la intención de la oposición es acompañar las sesiones y el funcionamiento del Congreso, por lo que, para salvar la cuestión, para el decreto 12/20 dieron unanimidad y votaron solamente en contra del 11/20.

Más tarde, se pasó a tratar otros temas que estaban en agenda, que incluían una serie de Decretos de Necesidad y Urgencia firmados por el presidente Alberto Fernández y por su antecesor, Mauricio Macri. No obstante, el dirigente radical pidió la palabra para solicitar nuevamente que se dejara constancia del reclamo por los dos tercios.

“Esto que hace Lousteau no se puede hacer. No estamos tratando eso ahora. Después se quejan. Es lo mismo que yo salga hablando de cualquier cosa. Hacen esto, interrumpen. Nadie les interrumpe a ellos cuando hablan, es una falta de respeto. ¿Qué tiene que ver lo que dice Lousteau con los DNU de los que estamos hablando? Y corresponde que usted le retire el uso de la palabra porque no está en el temario correspondiente”, cuestionó Mayans.

Fuente: Infobae