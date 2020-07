Asesinan a golpes en la cabeza a un gerente de una empresa

viernes, 24 de julio de 2020 00:51

El gerente de una empresa de productos plásticos fue asesinado a golpes en la cabeza en su casa de la localidad bonaerense de Ingeniero Maschwitz, según confirmó hoy el informe preliminar de la autopsia, y los pesquisas continuaban investigando si se trató de un crimen durante un robo, informaron fuentes judiciales.



En tanto, la fiscal Laura Basualdo dispuso una ampliación de las pericias realizadas ayer en la vivienda donde fue encontrada la víctima, identificada como Martín Osvaldo Rodríguez (69). Fuentes judiciales informaron a Télam que la autopsia realizada anoche determinó que el gerente de la empresa Colombraro sufrió "politraumatismos" y que falleció a raíz de un "traumatismo encefalocraneano severo".



Además, la data de muerte sería entre 12 y 20 horas desde que fue practicada la autopsia, es decir que podría haber sido asesinado entre las 0 y las 4 de la madrugada de ayer, aproximadamente. Según las fuentes, el médico legista no encontró en el cuerpo ni puntazos, ni puñaladas, ni heridas de arma de fuego, mientras que realizó hisopados para posteriormente hacer pericias de ADN.



"Hoy hubo una ampliación de toda la parte pericial de la casa efectuada por Policía Científica con un detalle más preciso y minucioso del lugar, como en las paredes o marcos de puerta", añadió a Télam un vocero encargado de la pesquisa. Respecto al móvil del homicidio, los investigadores no descartaron ninguna hipótesis, incluso la del robo, aunque todavía no se determinó si hubo un faltante de dinero.



"Estamos evaluando todas las hipótesis, hay que armar un rompecabezas ya que se relevan muchas situaciones periciales en cuanto al lugar del hecho, en cuanto a la persona, tareas de campo en la parte exterior, los testimonios, las cámaras, etcétera", afirmó la fuente.



El hecho fue descubierto ayer a la mañana en una vivienda ubicada en Fray Luis Beltrán y Olegario Andrade, a dos cuadras de la ruta 26, en Ingeniero Maschwitz, partido de Escobar. La mujer que realizaba tareas de limpieza en la casa del gerente de Colombraro ingresó al inmueble y lo encontró muerto en su dormitorio, por lo que llamó al número de emergencias 911.



Personal de la comisaría 2da. arribó al lugar a los pocos minutos y comprobó que la víctima estaba boca abajo y con sus piernas atadas. De acuerdo con los voceros, el hombre sufrió golpes en el rostro y heridas contuso cortantes en el abdomen que le ocasionaron pérdida de sangre.



Efectivos de la Policía Científica realizaron ayer las pericias correspondientes en la escena del crimen en busca de rastros o huellas de los agresores, bajo la supervisión de la fiscal Basualdo.



La hipótesis del crimen en el marco de un robo es una de las líneas investigativas ya que había desorden en el interior de la vivienda, como si hubiesen estado buscando dinero u objetos de valor. Al respecto, familiares del gerente que trabajaba en la localidad de San Martín y vivía solo iban a tratar de establecer si faltaba dinero u otros elementos una vez que les sean entregadas las llaves del inmueble.