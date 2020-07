Una provincia retomará las clases de forma gradual a fines de agosto

jueves, 23 de julio de 2020 17:03

Las clases presenciales en las escuelas tucumanas se reanudarán a fines de agosto según lo anunciado hoy por las autoridades educativas de la provincia, quienes explicaron que el proceso será gradual, en establecimientos que tienen menos de 100 alumnos y optativo para los estudiantes.



"Vamos a empezar por las zonas rurales, donde la conectividad es un problema mayor, pero fundamentalmente porque no hay circulación viral y el manejo de grupos es más sencillo por su propio volumen”, explicó hoy el ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer, quien indicó que iniciarán este proceso a fines de agosto.



El ministro precisó que se comenzará con escuelas de menos de 100 alumnos (en su mayoría ubicadas en zonas rurales) para posteriormente proseguir con escuelas que tienen hasta 350 alumnos (que incluyen establecimientos educativos de San Miguel de Tucumán y Gran San Miguel de Tucumán).



Además, indicó que se formarán dos grupos que irán dos días por semana, y los miércoles se desinfectarán las escuelas.



De todos modos, el cumplimiento de este proceso dependerá "de la situación sanitaria, teniendo en cuenta la curva epidemiológica, porque Tucumán no es una isla. Tenemos que valorar que estamos en Fase 5, que nos permite pensar que si todo continúa así, estimamos que a fines de agosto empezaremos a tener actividades que irán aumentando progresivamente”, agregó.



Según Lichtmajer, los padres decidirán si sus hijos vuelven a clases, y explicó que "no vamos a obligarlos porque queremos que la confianza le gane al miedo".



También se analizarán casos particulares de los docentes que, por diferentes motivos, no puedan regresar a las aulas.