Fernández anunció una recomposición salarial para el personal de las Fuerzas Armadas

miércoles, 22 de julio de 2020 13:08

El presidente Alberto Fernández anunció hoy una recomposición salarial para el personal militar de las Fuerzas Armadas que, a partir del 1 de octubre próximo, pasarán a percibir todos sus suplementos de forma remunerativa, lo que "pondrá fin a inequidades y desigualdades que se dieron por años".



Así lo informó Fermández al participar este mediodía del encuentro anual de camaradería, realizado en el Edificio Libertador, sede del Ministerio de Defensa, en la ciudad de Buenos Aires, con un formato distinto debido a los protocolos sanitarios por la pandemia de coronavirus, y al que asistió personalmente el mandatario.



Acompañado por el ministro de Defensa, Agustín Rossi y los titulares de las tres fuerzas, Fernández anunció: "Hemos dispuesto que, desde el 1 de octubre, los suplementos no remunerativos pasan a ser cobrados como suplementos remunerativos, lo que va a poner fin a las inequidades y desigualdades que se dieron en estos años".



En ese marco, el Presidente reconoció que "en todos estos años las Fuerzas Armadas no fueron bien tratadas en términos salariales y hoy tenemos un gran desorden en estos términos".



Por otra parte, el mandatario resaltó la labor de los miembros de las fuerzas en la lucha contra el coronavirus, en el marco del operativo que fue denominado "General Manuel Belgrano".



"Estuvieron presenten cuando el pueblo los necesito. No estuvieron ausente. Este año fueron acciones primordiales, centrales, las que hicieron para que la Argentina sigan de pie y se cuide la vida de los argentinos. Ustedes hicieron mucho", remarcó.



En esa línea, Fernández dijo que quiere "Fuerzas Armadas integradas a la sociedad y preparadas en el respeto de los derechos humanos" y destacó: "Me fue grato ver a los argentinos aplaudiendo a los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas" en el marco de los operativos que vienen realizando durante el aislamiento en las zonas más vulnerables.



Con respecto a la política de defensa, el Presidente dijo que la Argentina es "amante de la paz" pero que hay que "preservar la soberanía y los derechos de los argentinos".



En ese marco, indicó que se está "evaluando de qué manera poder reequipar a las Fuerzas Armadas".



"Tenemos que iniciar una política de defensa porque se ha paralizado en estos últimos años y tenemos que ponerla en marcha", insistió el mandatario.



Durante el particular encuentro también homenajeó a los combatientes de Malvinas y a los tripulantes fallecidos del submarino ARA San Juan.



El mandatario estuvo acompañado por los jefes del Estado Mayor Conjunto, general de brigada Juan Martín Paleo; del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, brigadier Xavier Isaac; del Ejército general de brigada Agustín Ceja, y de la Armada Argentina, contraalmirante, Julio Guardia.



Se trató de la primera vez después de poco más de un mes que el presidente Alberto Fernández concurrió de manera presencial a un acto fuera de la residencia de Olivos.



El 17 de junio pasado, la Unidad Médica Presidencial le había recomendado "continuar desempeñando sus tareas habituales en su residencia y restringiendo al máximo posible el contacto interpersonal", a raíz del avance de la pandemia de coronavirus.