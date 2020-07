Montó un invernadero de marihuana para vender durante la cuarentena con "take away"

martes, 21 de julio de 2020 00:00

Un hombre fue detenido en su casa del barrio porteño de Flores tras un allanamiento en el que se comprobó que había armado un invernadero de plantas de marihuana y que durante la cuarentena por el coronavirus vendía esa droga por redes sociales con la modalidad "take away", informaron hoy fuentes policiales.



El procedimiento fue realizado por efectivos de la División Operaciones Sur del Departamento de Narcocriminalidad de la Policía de la Ciudad en una vivienda ubicada en la calle Gregorio de Laferrere al 2200. La investigación se inició en abril pasado en una causa a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas 33 y el Juzgado 8 del mismo fuero.



En medio de la pandemia, los oficiales iniciaron la pesquisa y confirmaron que desde esa casa se vendía marihuana a través de redes sociales y con el sistema "take away". En el allanamiento, los policías secuestraron 12 plantas de "cannabis sativa", nueve de ellas plantadas en macetas dentro del invernadero y tres a cielo abierto; tres frascos con plantas de marihuana de unos cien gramos; unos 30 gramos de picadura y 11 gramos de semillas, todo ello por un valor de unos 90.000 pesos.



Según las fuentes, la instalación incluía un invernadero completo con lámparas LED, ventiladores, papel metalizado y temporizador para alcanzar las mejores condiciones de cultivo ante las variaciones de temperatura y luz naturales. Los oficiales también se incautaron de un medidor de PH para mensurar la acidez del terreno, 35 frascos de precursores químicos, una balanza de precisión y una máquina fabricadora de esquejes.



El hombre quedó imputado por infracción a la Ley de Drogas 23.737 y detenidos a disposición de la Justicia.