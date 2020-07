Valdés: "Venezuela no es una dictadura"

lunes, 20 de julio de 2020 00:00

El presidente de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Eduardo Valdés (Frente de Todos), aseguró que Venezuela "no es una dictadura" y ratificó que el Gobierno aspira a que ese país resuelva en forma autónoma sus problemas.



"¿Cuál es el delito de Venezuela? ¿Tener petróleo? Fue el delito de Saddam Hussein en Irak, fue el delito de Khadafi en Libia, parece que el delito es tener petróleo y no acordar con Arabia Saudita, donde sí se violan los derechos humanos todos los días", ironizó Valdés en un reportaje con Infobae.



El legislador del Frente de Todos insistió: "Para nosotros Venezuela no es una dictadura, podrá gustar más o menos, pero es muy difícil gobernar un país con tantos bloqueos". Agregó que cuando un país tiene "una política autónoma sobre el tema petrolero pareciera" que se convierte "en un maldito".



"Nosotros no compartimos eso. Para nosotros Arabia Saudita es un violador serial de derechos humanos. Todos los martes y todos los viernes en plazas públicas se lapidan mujeres, se decretan penas de muerte, y nosotros no nos enteramos", enfatizó.



Sobre las denuncias de violaciones de derechos humanos en Venezuela, Valdés respondió: "No está bien lo que está pasando en Venezuela y lo que queremos es que se terminen los bloqueos y que sean los propios venezolanos los que resuelvan. Ahora... ¿Cuándo van a elecciones y gana la oposición son transparentes y cuando gana el oficialismo hay fraude?".



"Lo que quiero es que se restablezca el diálogo entre venezolanos. Que no se invente un presidente, porque (Juan) Guaidó no es reconocido por toda la oposición. Que no se quiera invadir el país. Adeco y Copei, los partidos tradicionales de Venezuela, no convalidan a Guaidó, que es un dirigente cercano a Donald Trump", planteó.