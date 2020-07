Procesan con prisión preventiva a tres de los cuatro detenidos por el crimen de Fabián Gutiérrez

lunes, 20 de julio de 2020 00:00

Tres de los cuatro detenidos por el crimen del exsecretario de Cristina Fernández y Néstor Kirchner, Fabián Gutiérrez, ocurrido hace 14 días en El Calafate, fueron procesados hoy con prisión preventiva, acusados del delito de "homicidio doblemente agravado por ensañamiento y criminis causa", confirmó hoy a la prensa el juez penal de esa ciudad santacruceña Carlos Narvarte.



La decisión del magistrado recayó sobre los acusados Facundo Zaeta (19), Facundo Gómez (20) y Pedro Monzón (18), quienes continuarán en prisión, mientras que dictó la falta de mérito para el cuarto imputado, Agustín Zaeta (23), sobre quien dispuso una medida cautelar para que no pueda abandonar la ciudad sin previa autorización y deberá presentarse ante el juzgado cada 15 días.



En una conferencia de prensa que comenzó minutos antes de las 17, el juez Narvarte explicó que resolvió "la autoría y la coautoría" del asesinato de Gutiérrez, ya que "en principio sería facundo Zaeta (el autor), pero todos en alguna medida han colaborado para la consumación de este homicidio".



Por eso, dijo que decidió procesar a Zaeta, Gómez y Monzón por el delito de "homicidio doblemente agravado por ensañamiento y criminis causa" –es decir, matar para ocultar otro delito, en este caso el robo-, cuya pena en expectativa es la de prisión perpetua. En cuanto a Agustín Zaeta, el magistrado señaló que "no había elementos que indicaran que estuvo en el lugar del hecho", por lo que dictó la falta de mérito y será liberado en las próximas horas.



Sin embargo, dispuso una medida cautelar por la cual "no puede salir de la ciudad sin previa autorización" del juez del caso "y deberá presentarse cada 15 días en el juzgado durante dos meses". Consultado sobre el móvil del crimen, el juez Narvarte manifestó que es "económico", ya que los imputados "buscaban dinero y sabían que esta persona (Gutiérrez) lo tenía, por la cual empezaron a gestar la idea".



Asimismo, y de acuerdo a las pruebas recolectadas, estableció que Facundo Zaeta ingresó primero a la casa del empresario, "por la relación que tenían" y que posteriormente entraron a la vivienda Gómez y Monzón. "La víctima logra reconocer a uno de los imputados y por eso deciden todos terminar la vida de Gutiérrez para lograr su impunidad", dijo el magistrado y agregó: "Está muy claro en la autopsia, hay una heteroagresión, por la cual fueron varias personas las que lo agredieron en distintas partes del cuerpo, hasta que uno le causa la muerte".



Por su parte, el juez Narvarte expresó que "faltan muchas pruebas que incorporar" y "mucho trabajo", y que una de las medidas que tiene pensada llevar a cabo "a partir del lunes" es un careo entre los imputados, mientras aguarda el resultado de las "pericias telefónicas".



También adelantó que va "a convocar a las partes" para conocer si quieren "realizar algún peritaje más en el cuerpo" de la víctima, y en el caso de no surja ningún pedido, poder realizar la entrega "a los familiares". Si bien aclaró que "faltan detalles", aseguró creer "que se ha esclarecido la causa casi en un noventa por ciento".



El empresario Gutiérrez fue hallado enterrado y envuelto en una sábana el sábado 4 de julio en los fondos de una casa de la calle Cañadón Seco, del barrio Aeropuerto Viejo, de El Calafate, luego de permanecer desaparecido desde el jueves anterior. Los primeros resultados de la autopsia revelaron que la víctima murió por "asfixia mecánica" y que había recibido golpes en la cabeza y en el cuerpo y tres puntazos en la zona del cuello.