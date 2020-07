Atacaron y prendieron fuego la casa de un enfermero que tuvo coronavirus

domingo, 19 de julio de 2020 19:43

Daniel Porro, un enfermero del policlínico ADOS de Neuquén denunció que fue agredido por un grupo de vecinos quienes lo lastimaron y lo amenazaron a que se fuera del barrio porque había sido positivo de coronavirus. Además el jueves prendieron fuego su casa y le robaron su auto, que horas después pudo recuperar la Policía.

El ataque ocurrió el jueves en la madrugada frente a la vivienda de Daniel, en Colonia Rural Nueva Esperanza. Tras un intercambio verbal el trabajador de salud recibió varios golpes que lo dejaron inconsciente.

"Estaba en mi casa y uno de los chicos empezó con insultos. Tuvimos una gresca y ahí fue donde vinieron dos más y me empezaron a golpear hasta dejarme inconsciente”, contó Daniel Porro a Río Negro.

En ese momento un vecino llamó a emergencias y llegó la ambulancia del SIEN que lo trasladó al hospital Horacio Heller.

Pero la pesadilla para Daniel no terminó ahí. “El mismo jueves me prendieron fuego la casa adentro y ahora no sirve para nada. Ni los machimbres ni los tirantes. Es una casa inhabitable", lamentó. Agregó que le robaron el auto y su billetera con documentación y dinero. El vehículo fue recuperado por los efectivos y se encuentra en Parque Industrial.

Los días previos el trabajador de salud ya había sido amenazado por las mismas personas para que abandone el barrio. Daniel Porro señaló que ya antes lo habían agredido verbalmente cuando estaba en internación domiciliaria, después de haber dado positivo de COVID-19 el 17 de junio.

En estos momentos se encuentra en la casa de su madre en la ciudad de Neuquén. Está junto a otros siete integrantes de su familia. "A mi domicilio ya no puedo volver”, dijo.

El trabajador de salud indicó que ya radicó la denuncia de lo sucedido en Fiscalía. Responsabilizó al Estado Nacional y Provincial por "no garantizar las medidas de seguridad a los trabajadores de salud y a las personas que tienen covid".

Justamente hace unos días Daniel Porro había expresado en una publicación el destrato que venía sufriendo por haber tenido coronavirus: "Ya recuperados seguimos con la discriminación social, el rechazo de la sociedad. Es una parte muy fuerte que nos afecta de manera directa o indirectamente psicológicamente", escribió en su cuenta de Facebook.

Daniel Porro fue una de las personas que se contagió de COVID-19 en el brote que hubo en la clínica. Después de unos días recibió el alta médica y fue ahí que comenzaron las amenazas de sus vecinos.

"Ya había empezado a trabajar, tenía cuatro guardias metidas", comentó.

Fuente: Río Negro