ANSES: ¿quiénes cobran mañana lunes?

domingo, 19 de julio de 2020 18:15

Los jubilados y pensionados con Documento Nacional de Identidad (DNI) finalizado en 6 cuyo haber no supere los $18.952 cobrarán mañana en las sucursales bancarias correspondientes, por ventanilla.



Los jubilados recibirán también el pago del monto equivalente al bolsón de alimentos que impactará en su recibo de haberes.



La Anses recordó que si bien no tienen que solicitar turno previo deben acercarse a la entidad bancaria únicamente en la fecha asignada.



Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las mujeres que perciben la Asignación Universal por Embarazo, ambos con DNI terminado en 6, recibirán mañana el dinero utilizando su tarjeta de débito.



Mañana también se abonará el Bono Salud que estableció el Ministerio de Salud para los trabajadores y trabajadoras del sistema de salud público, privado y de la seguridad social.



Mientras que las personas que reciben un subsidio para la compra de garrafas por residir en viviendas que no están conectadas a la red de gas natural, con DNI finalizado en 6, tendrán mañana el beneficio.



Los titulares de la Tarjeta Alimentar que cobran el beneficio a través de la AUH, con DNI terminado en 6, recibirán mañana el pago.