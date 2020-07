Hebe de Bonafini denunció recibió amenazas de muerte

sábado, 18 de julio de 2020 16:46

La presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, aseguró haber recibido esta madrugada dos amenazas de muerte a través del portero eléctrico de su vivienda y mediante un llamado a su teléfono particular en las que le advirtieron: "para que te calles te vamos a matar".



"Siendo alrededor de las dos de la madrugada, fui amenazada de muerte a través del porteño eléctrico de mi casa, al que ingresaron después de haber abierto un portoncito que comunica con mi vivienda. 'Para que te calles te vamos a matar', me dijeron", relató Bonafini, a través de un comunicado de prensa difundido por la Asociación que encabeza.



En ese sentido, la dirigenta de Madres de Plaza de Mayo, relató que "siendo las 5.15 de esta misma mañana, sonó el teléfono de línea y una voz muy mafiosa me dijo, con el mismo tono, 'te vamos a matar para que te calles'".



Finalmente, Bonafini indicó que tiene custodia policial en su domicilio "pero no funciona. Cierra el auto y se van o duermen dentro de él. La custodia es Federal. Ya se hizo la denuncia correspondiente".