Excombatientes de Malvinas denuncian que el represor prófugo cobró pensión de veterano de guerra

sábado, 18 de julio de 2020 18:28

El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim) de La Plata denunció que el ex oficial naval Luis Esteban Kyburg, requerido por la Justicia argentina por delitos de lesa humanidad y localizado ayer en Berlín por un diario alemán, recibió "durante años" una pensión honorífica como veterano del conflicto bélico de 1982 con Gran Bretaña, "sin haber pisado" las islas del Atlántico Sur durante la contienda.



A través de un comunicado, el Cecim señaló que Kyburg "fue incorporado al padrón de Veteranos de Guerra por la Armada argentina que a partir del 30/09/94 por disposición del Consejo Superior de Oficiales de la Armada, transcurridos 12 años de la guerra de Malvinas", pero que tras presentaciones formuladas ante la Justicia, el pago de pensión quedó "suspendido".



"En dicha resolución incorporaron a varias dotaciones de barcos de la marina considerándolos como Veteranos de Guerra que pasaron a engrosar injustificadamente el padrón que se duplicó a partir de esa fecha", remarcaron los excombatientes.



El exmarino, prófugo de la Justicia "se había desempeñado como teniente de navío en el destructor ARA Santísima Trinidad durante el conflicto con el Reino Unido, pero jamás pisó las Islas Malvinas ni tampoco participó de ninguna acción de combate".



No obstante, Kyburg solicitó, "como tantos otros cientos de represores", los beneficios que originariamente habían sido otorgados a quienes combatieron en Malvinas.



"En el año 2015 desde el Cecim La Plata denunciamos ante la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social (Ufises) un extenso listado de militares represores que estaban procesados o condenados, entre los que se encontraba Kyburg".



En esa nómina aportada por el Cecim de La Plata figuraban "apropiadores de bebes, pilotos de los vuelos de la muerte, torturadores de los campos de exterminio y represión y los verdugos de Malvinas como 'Veteranos de Guerra'”.



Kyburg, prófugo de la justicia argentina desde 2013 y que en las últimas horas fue identificado por el periódico alemán Bild en Berlín tiene 72 años de edad, fue segundo comandante de la Agrupación Buzos Tácticos de Mar del Plata, y al tener un pedido de captura internacional, la Justicia le trabó un embargo que le hizo perder el beneficio de percibir la pensión como veterano de guerra.



Kyburg está imputado por haber participado en crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar en Mar del Plata, tiene un pedido de captura internacional, pero posee ciudadanía alemana, lo que dificulta su extradición.



Los integrantes del Cecim aseguraron que el fiscal Gabriel de Vedia a cargo de la Ufises detectó que Kyburg cobraba "el beneficio que otorga una pensión “Honorifica” también a los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que se encontraban en situación de retiro o baja voluntaria", y que ese beneficio "fue suspendido por órdenes judiciales".



Sin embargo, los representantes legales de Kyburg presentaron recursos para que dicho beneficio sea reanudado, pero esos pedidos no prosperaron, sostuvieron los excombatientes.



"Según los registros del Cecim La Plata hay cientos de represores 'honoríficos' que mantienen los beneficios otorgados por la pensión nacional que administra la Anses como así también la otorgada por el Instituto de Previsión de la Provincia de Buenos Aires, IPS", aseguraron los veteranos de guerra.



En ese sentido, desde el Cecim reclamaron una y otra vez la revisión necesaria de los beneficios que se otorgan de pensiones 'honorificas”, al considerar que ningún acusado por violaciones a los derechos humanos puede recibir beneficios por parte del Estado.