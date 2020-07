Renta Básica Universal: cómo harán el traspaso de quienes cobraron el IFE al nuevo beneficio

viernes, 17 de julio de 2020 00:00

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, afirmó que el Gobierno avanzará con la idea de implementar una renta básica universal, en el marco de un plan “que será por etapas y atenderá en primera instancia a quienes no tienen trabajo”, para paliar la crisis económica provocada por la pandemia de coronavirus



Al referirse a cómo se implementaría esta renta básica universal, Arroyo dijo que la idea es “garantizar un ingreso de base y esto unirlo con planes para generar empleo, como el plan Potenciar Trabajo y con la urbanización de barrios populares”.



“En lo que llamamos la reconstrucción nosotros la vemos con tres patas: la renta básica universal, que garantiza un ingreso; el Plan Potenciar Trabajo, que genera facilidades para insertarse laboralmente y la urbanización de 4.000 barrios populares”, explicó al hablar con AM 750.



El ministro añadió que actualmente el Estado tiene “mecanismos de transferencia” de recursos a los sectores más vulnerables a través del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), los planes sociales y la Asignación Universal por Hijo.



Arroyo indicó que “cuando empiece a pagarse el IFE 3 tenemos que hacer el empalme y empezar a pagar esta renta universal, y lo venimos conversando con actores políticos, sociales y sindicales”.



Al ser consultado sobre el monto de esta renta básica universal, Arroyo manifestó que “a nivel mundial la referencia es el equivalente a un salario mínimo”, aunque advirtió que “hay que ver cómo está la cuestión fiscal”.



El ministro dijo que “el pago de la renta universal será por etapas, dando prioridad a los sectores de menores ingresos, atendiendo a quienes no tienen trabajo”.



“Por ejemplo, de los nueve millones que cobran el IFE, hay tres o cuatro millones de argentinos cuya situación económica ha caído mucho y allí debe estar el foco”, señaló.



Sobre si la iniciativa de generar una renta básica universal pasará primero por el Congreso, Arroyo estimó que “estas políticas por lo general primero se ponen en marcha y luego terminan transformándose en ley”.



En otro orden, al hablar con FM La Patriada sobre si se empieza a observar una recuperación de la economía popular, Arroyo indicó que “claramente en muchas provincias hay movimiento en los sectores de la construcción y textil, y esto se ve como una caída en la cantidad de gente que asiste a los comedores”.



Asimismo, al opinar sobre la conformación del Consejo Económico y Social, Arroyo remarcó que “tienen que estar representados los movimientos sociales, las pymes y los pequeños comercios y no hay dudas de que el Presidente está pensando en una convocatoria muy amplia”.