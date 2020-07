Becas Progresar: advirtieron a estudiantes sobre una peligrosa estafa

jueves, 16 de julio de 2020 17:50

El ministerio de Educación de Misiones denunció hoy que comenzó a circular en las últimas horas en las redes sociales un mensaje en el que aparece un “formulario falso” de inscripción a las becas Progresar para estafar a estudiantes y pidió a la comunidad educativa no brindar su clave ni contraseña en medios virtuales no oficiales.



En ese marco, la Subsecretaría de Educación remarcó que “bajo ninguna circunstancia existen formularios de las becas Progresar que pidan contraseñas del correo personal de los estudiantes”, y que la acción deja al descubierto una “intención deshonesta que puede acarrear serias consecuencias”.



Por su parte, la coordinadora de las becas en Misiones, Emilia Lunge, aclaró que “nunca se pide a los estudiantes información de correo y contraseña para realizar los trámites inherentes al programa”, e insistió que toda gestión se realiza a través de dicha coordinación y la única cuenta de correo es estudiantes@edu.misiones.gob.ar



En ese mismo sentido, el ministerio recordó que las becas Progresar 2020 pueden ser de hasta 6.900 pesos por mes para quienes se encuentren en carreras definidas como “estratégicas” por el gobierno nacional para el progreso del país.



“Si bien en muchos casos la pandemia puso en pausa los planes de los estudiantes que tenían que cursar en 2020, lo mejor es no bajar los brazos y estar atento a completar los requerimientos para solicitar las becas en cuanto eso sea posible”, señalaron.