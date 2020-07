Piden justicia por el crimen del exconcejal y pastor evangelista

miércoles, 15 de julio de 2020 16:41

Integrantes del frente Ciudad Futura, al que pertenecía el exconcejal y pastor evangelista Eduardo Trasante, asesinado de un tiro en la cabeza ayer en su casa de Rosario, reclamaron hoy justicia por el crimen.



"La gravedad de la situación amerita pedir por el esclarecimiento y justicia", aseguró hoy la concejala Caren Tepp, del frente Ciudad Futura, en una conferencia de prensa en la sede del Concejo Comunal de Rosario, en la que reclamó que "el Estado de Santa Fe se haga cargo y responsable de un crimen sin precedentes".



"Él era una figura pública que siempre luchó por justicia y no por venganza", aseguró la edil, quien pidió a quienes lo conocieron "que acompañen a su familia en este momento de dolor con respeto". Trasante, quien era padre de una de las victimas del triple crimen de Rosario cometido en Año Nuevo de 2012, fue asesinado ayer cerca de las 15 en su casa de San Nicolás 3638, de la zona sur de Rosario.



Según el Ministerio Público de la Acusación, todo comenzó cuando golpearon a la puerta de la vivienda, su pareja atendió y dos hombres armados ingresaron con violencia buscando al pastor, que se encontraba en el fondo. Una vez que lo tuvieron enfrente, los hombres abrieron fuego y escaparon. Trasante recibió dos balazos, uno con orificio de entrada y salida en una de sus manos, y otro en la cabeza, a la altura del rostro, que le provocó la muerte en el acto.



Los peritos secuestraron de la escena del crimen una vaina servida calibre 9 milímetros. El vocero del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Sebastián Carranza, indicó que al momento del crimen en la casa había "al menos cuatro personas", entre ellas una hija de Trasante y una beba de dos años".



La causa es investigada por los fiscales Patricio Saldutti y Gastón Ávila, quienes ordenaron el relevamiento de las cámaras de la zona que apuntan a identificar a los atacantes, al tiempo que se espera que en la próximas horas declare como testigo la pareja de Trasante, quien habría presenciado el crimen.



Se trata del homicidio 108 que se registra en lo que va del año en Rosario. Si bien oficialmente no se descarta ninguna hipótesis sobre el móvil del crimen, los investigadores descartaron por el momento la hipótesis del robo ya que no faltaron pertenencias de Trasante ni de su familia, y se apunta a una posible venganza, debido a que los atacantes fueron directamente a matarlo sin que mediara discusión.



Dos hijos del pastor evangelista fueron asesinados entre 2012 y 2014 en Rosario. La madrugada de Año Nuevo de 2012 su hijo mayor, Jeremías (17), cayó bajo una ráfaga de ametralladora en la canchita de fútbol de la Asociación Deportiva Oroño, ubicada en Villa Moreno, al sur de Rosario. Junto a él fueron asesinados dos amigos que compartían militancia en el Movimiento 26 de Junio del Frente Popular Darío Santillán: Claudio "Mono" Suárez (19) y Adrián "Patom" Rodríguez (19).



El 2 de febrero de 2014, en tanto, otro hijo de Trasante, Jairo Natanael, fue asesinado de un disparo a la salida de un boliche bailable cuando iba en moto junto a un amigo. Según la investigación, había mantenido una pelea con un grupo de personas en el boliche y a la salida fue baleado.



Un año después, Trasante fue electo concejal de Rosario por la lista de Ciudad Futura, una alianza de sectores de centroizquierda del que participó el movimiento en el que militaba su hijo Jeremías cuando fue asesinado. Pero en diciembre de 2018 renunció a su banca luego de una denuncia de acoso de la que no se brindaron mayores precisiones.